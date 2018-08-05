高雄》高雄市府會分進合擊 火力全開駁斥吳敦義韓國瑜說法

2018年08月05日 13:02 中時 李義

國民黨主席吳敦義與市長參選人韓國瑜5日合體，為拚連任拚過半的議員參選人許崑源站台時的談話，引起高雄市府會反擊；府籲韓「別再胡說造謠」，議會民進黨團譏吳「高雄不會被吳主席的轉彎胡說所騙了」。

吳、韓2人分別抨擊高雄經濟疲弱不振、中央執政不力、台灣競爭力衰退等問題，府會罕見地於5日同步展開反擊。

新聞局長張家興反駁韓國瑜說法，指台灣在GDP的統計上，是以全國為範圍進行計算，目前尚未有合理的數學模型以計算個別城市的數值；張家興並強調，韓國瑜講的都不是事實，不懂就不要再胡說造謠。

張家興並以高雄市連續3年獲財政部全國招商卓越獎，引進促參總額共1012億；而依據行政院主計總處2017年縣市重要統計指標顯示，高雄市的營利事業銷售額、公司登記新設家數成長率皆為六都第3，商業登記家數成長率更為六都第2；市府並推動和發產業園區、總圖二期、凹子底地上權等開發案，上週又與達麗米樂公司簽約、該公司預計將在高雄投資20億，顯見高雄經濟發展有成。

他還說，縣市合併後，高雄的失業率大幅下降，由5.8％降到2018年上半年最新的3.7％；2007年至2017年間，勞保投保人口增加近15萬人，檢視勞動部勞退新制投保平均薪資後更證明，高雄的薪資水平一直都是六都中段班。

高雄市議會民進黨團呼籲吳主席不要會轉彎又會胡說，對於吳敦義出席該黨造勢活動針對政府與議會效能、貧富差距、勞資關係與兩岸關係多所批評。

民進黨團強調台灣政府效能在洛桑國際評比上近年均為全球第十佳，而高雄市議會在民進黨籍康裕成議長帶領下，這三年進行議會相關改革，除了提昇議事改善外，也替高雄市民省下許多預算支出，與該黨籍之許崑源前議長，議會進步成效有目共睹不容吳敦義胡亂唱衰。

此外，針對台灣社會貧富差距問題，民進黨團也回嗆吳敦義，別忘了國民黨執政8年期間，國人所得差距從民進黨執政時最低55.13倍，國民黨擴大差距到超過110倍，吳敦義居敢拿貧富差距出來說嘴=.

對於勞資關係，民進黨團也無奈的說，才剛剛欺負勞工8年的政黨，一下台就急於洗白變成勞工的守護者，真的以為台灣人這麼好騙嗎？

而兩岸關係的發展，國民黨總是急於在檢討被霸凌、被欺負的台灣，而刻意忽略過去國民黨執政下，兩岸發展的過度傾斜造成現在台灣在農業、觀光甚至參與國際體育賽事上受不正常因素嚴重影響的困境。譏諷吳敦義日前能信口開河說美國卸任總統曾造訪高雄小林一般的。

黨團同時也砲打韓國瑜，指街友問題是複雜的社會現象，不能單純就人數來看待地方所面臨到的總總問題，如果照韓國瑜的邏輯，近年來統計遊民人數增加最多的是新北市從2015年的771人增加五倍到2017年的4606人，新北的發展是否就是比高雄更糟？新北的社會負擔是否就更重？對於不同社會階層政府所需提供的必要支持，不分朝野應更有同理心、理性的去討論與面對，而非遇到選舉才提出來造勢。

(中時 )