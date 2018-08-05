大陸爆發非洲豬瘟 農委會：防止台灣養豬業毀於一旦

2018年08月05日 13:06 中時 游昇俯

大陸瀋陽爆發亞洲第一例非洲豬瘟疫情，農委會明（6）日上午將召開記者會，說明防疫措施。農委會副主委黃金城表示，大陸自出現疑似非洲豬瘟疫情，2日向世界動物衛生組織（OIE）報告，農委會即掌握相關訊息；因非洲豬瘟病毒是肉豬奪命頭號殺手，目前沒有疫苗可用，只能撲殺，若傳進台灣，養豬業可能毀於一旦，農委會嚴陣以待。

黃金城指出，非洲豬瘟過去幾十年本局限於非洲，後來往歐洲傳播，今年初俄羅斯莫斯科附近幾個州開始出現十幾個案例，這次大陸瀋陽發生疫情，是亞洲第一例。他說，因傳播路線由西向東，莫斯科與瀋陽距離遙遠，怎麼傳播過去的還不清楚，疫情擴散應有跡可循，初估瀋陽應非單一個案。

黃金城表示，非洲豬瘟病毒屬於急性病毒，非常兇猛，比口蹄疫還恐怖，感染豬隻24小時內即會發病，發病死亡率幾乎百分之百，因目前沒有疫苗可用，唯一防疫手段只能撲殺。唯該病毒不會傳染給人，傳染僅限豬隻身上。

21年前台灣爆發口蹄疫疫情，三個月間從北往南擴散，台灣直到今年五月才被OIE認定為「打疫苗非疫區」，冀望2019年能恢復成非疫區。黃金城表示，當初口蹄疫有疫苗，疫情才能壓下來，非洲豬瘟若傳進台灣，台灣養豬業恐毀於一旦。

他說，因大陸是口蹄疫疫區，目前豬肉沒有輸入台灣，故將由防檢局加強邊境管制作業，防堵走私生豬肉帶進病毒；此外，若台灣民眾前往大陸養殖場參觀，活病毒黏附人體，民眾回國後又直接進到自己的養豬場，也有可能讓非洲豬瘟入境，不可不慎。

(中時 )