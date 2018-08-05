兩岸通水賴清德低調不回 Kolas：金門人用水無虞最重要

2018年08月05日 13:12 中時 楊漢聲

賴清德（中）到台東關心農業。（楊漢聲攝）

兩岸通水典禮5日在金門金沙田浦水庫及大陸晉江同時舉行，行政院長賴清德今天在台東面對媒體提問，對於金門縣政府不顧中央立場，一意孤行執意舉行通水典禮的看法他低調不回直接交給行政院發言人回復，行政院發言人谷拉斯．尤卡達（Kolas Yotaka）表示，「金門人用水無虞才是最重要的」。

賴清德5日上午在立委劉櫂豪的帶領下，到台東關心茶葉及釋迦等農業議題，參觀位於卑南鄉的佳芳茶園及勘察太麻里地區的釋迦產業，釋迦農帶著賴清德到釋迦園裡勘查「鋼筋防颱措施」也獲得賴清德當場允諾補助5成，讓農民鼓掌叫好。

谷拉斯．尤卡達表示，其實金門人民用水權力是政府非常重視的，政府從來沒有說不要舉辦通水典禮，只是要求延後舉辦，雖然金門縣政府仍是如期舉辦，行政院方面仍是給予最大的祝福，只要是金門人用水無虞才是最大的目標。

至於日前陸委會曾表示，金廈通水系統是中央、金門縣政府、中國三方共同投資，必須三方共同參與才能稱之為典禮。對此，谷拉斯．尤卡達強調，金門縣政府並未邀請中央出席，金門縣府也簡化了通水儀式，我相信無論是中央政府或是金門縣政府，最重要的使命都是讓金門人用水無疑慮，「通水」才是最重要的。

(中時 )