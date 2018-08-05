台北》柯文哲看縣市加碼敬老金不順眼 丁守中：聽了吐血

2018年08月05日 13:22 中時 周毓翔

台北市長柯文哲4日在台南簽書會上表示，「每個縣市的重陽敬老金一直加碼，我實在看了很不順眼，可是為什麼要做？為了選票」國民黨台北市長參選人丁守中今天表示，「看了這段報導，真的很令人吐血！」

柯文哲當天表示，台灣政治最大問題是有任期的選舉制度，加上沒有歷史觀的政治人物，造成現在台灣政治的現況，「為什麼每個縣市的重陽敬老金一直加碼，我實在看了很不順眼，都欠債了你還在累積負債，可是為什麼要做？為了選票，卻債留子孫，想說是下一代的事情。」

丁守中今天則批評「為了鞏固年輕族群的支持，刻意製造世代之間的對立，這實在是一件很不道德的事情。」丁守中質疑柯文哲不思考檢討積極改善的方法，竟然還在煽動世代對立，難道只是因為年長者都不是他的支持者嗎？

丁守中引用前財政部長許嘉棟曾提出的數據指出，世代不公或債留子孫論者的主要依據係指勞保、健保與軍公教退撫等之潛藏負債，據此論斷台灣的世代分配不公屬嚴重偏頗武斷。主計總處的最新國富統計報告，指出台灣在2016年底擁有非金融性資產淨額新台幣165.17兆元，以及金融性資產淨值35.68兆，合計國富淨額達200.86兆，平均每人擁有的國富淨額為854萬元。

丁守中表示，這些數據都說明，這些財産都是上一、兩代，從二戰後的破敗局面，在台灣努力勤奮打拚出來的，這些也都會留給下一代，哪有世代不公及債留子孫？

丁守中認為，每一代都是在上一代的呵護與疼惜下成長，也會面對當時的困境與挑戰。我們都經歷過那物資短缺的年代，現在有好日子過，所以對上一代的努力充滿感恩，大家也都知道竭盡孝道奉養長輩，儘量讓長輩無慮無憂，更不須年老了還要為下一代操心奔波，這是台灣社會感恩盡孝的美德。

(中時 )