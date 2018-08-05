神來了！！ 《與神同行：最終審判》眾星抵台

河正宇（前）、馬東石（後左）、金東旭（後右）抵台。（陳麒全攝）

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金香起。（陳麒全攝）
朱智勛（前左）、金香起（前右），導演金容華（後）抵台。（陳麒全攝）
朱智勛（前左）、金香起（前右），導演金容華（後）抵台。（陳麒全攝）
朱智勛（前左）、金香起（前右），導演金容華（後）抵台。（陳麒全攝）
馬東石（左）、金東旭（右）。（陳麒全攝）
河正宇。（陳麒全攝）
金東旭（前）、朱智勛（後） 。（陳麒全攝）
金東旭（前）、朱智勛（後） 。（陳麒全攝）
河正宇。（陳麒全攝）
河正宇、朱智勛。（陳麒全攝）
朱智勛（前左）、金香起（前右），導演金容華（後）抵台。（陳麒全攝）
「最強大叔」馬東石。（陳麒全攝）

南韓電影《與神同行》以4.9億票房創下韓片在台最高記錄，此次續集《與神同行：最終審判》在南韓已經突破500萬人次觀看，且持續穩定成長中，極可能成為第一部上下集都突破1000萬人次觀看得電影。與行同行的演員們與導演在5日中午抵台，晚上將出席在台灣史上最大的韓片紅毯見面會。

《與神同行：最終審判》的主要演員包括河正宇、朱智勛、馬東石、金香起、金東旭，以及導演金容華等6位於5日中午抵台，並走VIP通道入境。抵達台灣時，他們坐上商務通關專用的接送車，被大批媒體包圍笑容滿面打招呼。劇組大手筆讓整團40多人全部都從寰宇商務中心商務禮遇通關入境。寰宇商務中心出動全部的電動車還不夠，還特別請航勤公司支援，10輛電動車把入境長廊擠得滿滿，創下同班機經由商務禮遇通關人數最多紀錄。

最先下機的河正宇坐上第1輛電動車，馬東石及金東旭跟著坐同1輛車，身材高大的朱智勛與嬌小的女主角金香起坐上第2輛電動車，導演金容華壓陣坐在第2輛車的最後1排，加上第3輛保鑣車，浩浩蕩蕩開往寰宇商務中心，沿途的旅客也拿出手機拍照，他們也不時的向旅客揮手致意。待導演及主要演員都離開空橋門口，其他工作人員才陸續下機坐上等候的電動車。

《與神同行：最終審判》雖晚了南韓一週才在台灣上映，卻大規模的把包主要演員全部請到台灣。5日下午5時將於台北市政府市民廣場舉辦「巨星紅毯見面會」，早已有影迷前一晚就徹夜排隊守候，希望卡得好位置與心儀偶像見面。

(中時 )

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