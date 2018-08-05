盧凱彤最後發文「大事發生前」 驚傳墜樓亡粉絲難信

盧凱彤最後發文。（圖／取自rockmuiii IG）

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中時電子報
盧凱彤曾是陳奕迅巡演御用吉他手。（圖／達志影像）

32歲香港女歌手盧凱彤曾是「E神」陳奕迅巡迴演唱的御用吉他手，今(5日)驚傳她於香港墜樓身亡，原因不明，而觀察她IG發文停留在3天前，當時她興奮分享自拍說：「大事發生前」，之後她替陳奕迅續約記者會站台，並獻上新歌，完全看不出異狀。

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盧凱彤2010年曾任陳奕迅《DUO陳奕迅世界巡迴演唱會》的吉他手，巡演維持了2年多，才華備受肯定。本月3日陳奕迅與環球續約，盧凱彤特別到場支持，豈料成為最後身影，當時她受訪時透露，自己創作了一首國語歌要送給陳奕迅，這是她第一次寫歌給對方，覺得很榮幸，並笑說不怕陳奕迅不「收貨」，因為這首歌紀錄了兩人之前巡演的經歷，「美麗時光雖然很短，但會記一世」。

而盧凱彤的IG也同步停留在3天前，她發出自拍照說：「今天準備去做一件大事，是我踏入三字頭以來其中一件為自己做主的事，我很看重，也為自己訂下一個新目標」，並分享終於明白為什麼很多人喜歡自拍，「因為士氣高漲時真的會想幫自己留倩影」，最後下HASHTAG說：「妄想症候群」、「其實只不過約了人飲茶」、「化好妝去搭地鐵」、「大事發生前」，而粉絲得知噩耗後難以置信，紛紛留言說：「我還是不敢相信」、「願你在天國找到屬於妳的平安喜樂」、「可以跟我們說這一切都是假的嗎？」、「不好玩，快出來啦」。

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