太窮被質疑？ 落魄毒鴛鴦販毒卻沒錢買便當

2018年08月05日 13:53 中時 謝瓊雲

窮到只能分食超商麵包 毒鴛鴦當藥頭稀釋剩餘毒品轉賣

兩人將買來的毒品用剩下的稀釋轉賣，遭員林警方查獲。(謝瓊雲翻攝)

這麼窮！真的在賣毒？彰化縣員林警分局追查毒品案件上游來源時，依據大數據過濾分析出入熱點，追蹤到一對中年情侶藥頭，兩人蝸居在學生套房裡，經常窮到身上沒錢度日，只能分食一塊超商麵包度日，員警3日前往住處逮人，依依違反毒品危害防制條例罪嫌移送。

員林警方日前偵辦毒品案件時，向上追溯源頭，經2個多月蒐證，查出要頭是一對中年情侶，但跟監蒐證期間，發現兩人居然窮到沒錢吃飯，一度存疑；確認兩人涉及多起毒品交易、掌握確切證據後，2、3日由彰化地檢署檢察官蔡奇曉指揮出動逮人，並在兩人住處查獲玻璃球、注射針筒、行動電話、電子磅秤等相關贓證物一批。

為了躲避警方查緝，兩人在大村鄉山腳路上租住在僅四坪大、窄小的學生套房，身上沒錢吃飯，賺來的錢都拿去買毒，還要負擔為了販毒分期貸款買來的新機車每月3850費用。

員林分局偵查隊副隊長李旺興表示，48歲許男與49歲徐女兩人交往多年，平日靠打零工維生，賺到的錢都拿去買海洛因、安非他命等毒品；兩人還將用剩的毒品稀釋後分裝，再轉賣給藥腳。

李旺興說，蒐證期間發現這對毒鴛鴦錢都拿去買毒，連便當都買不起，最慘時只能每兩天到超商買一塊麵包，兩個人分食，餓到骨瘦如柴，跟一般藥頭的身價行情落差太大，一度還以為情資錯誤、想要放棄。由於許男另涉及槍砲及毒品案遭通緝，檢方聲押後，彰化地院法官裁定發監執行。

(中時 )