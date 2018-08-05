融合糕餅產業 葫蘆墩公共藝術為花博暖身

因應花博將於年底登場，文化局在豐原葫蘆墩推出「花蝶共舞‧台中起飛」公共藝術，作品結合糕餅產業，目前已完工。（林欣儀翻攝）

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因應花博將於年底登場，台中市文化局邀集多位藝術家創作多元化公共藝術，將於三大展區展出，其中，以「花蝶共舞‧台中起飛」為主題，創作出2件風格迥異的公共藝術作品，分別呈現出代表花博的花蝶共舞與豐原在地糕餅產業特色，將於豐原葫蘆墩園區展出，盼藉以帶動地方觀光與商機。

位於第一區、旅美藝術家許唐瑋創作的「豐原樂菓組曲」，是以台灣傳統綠豆椪、融合果實種子為發想，藉由抽象的手法與繽紛討喜的色彩呈現，讓人看了眼睛為之一亮，而9件獨立作品又能展現出整體藝術，象徵豐原的糕餅與水果產業能欣欣向榮。

另件作品「花蝶共舞‧爭豔台中」則是由藝術家陳麗杏創作，目前擺放在園區第5區入口廣場，藉由象徵百合、海芋的白色線條展現出抽象藝術，呈現花朵與蝴蝶的意象，特別的是，隨著日光照射角度變化，還能展現出垂影移動的動態感。

2件作品皆採用不鏽鋼材質製作，陳麗杏強調，靈感來自於平常觀察大自然動植物的細微部分，在創作時還得既散結構體的平衡、作品放大比例等，期間歷經多次拆卸、再造，最後更以補土烤漆的工法力求曲線光滑平順。

文化局指出，2件作品主題皆與花博相輝映，目前皆已完工、將於本月中旬完成驗收，接下來位於花博三大展區中的外埔、后里的藝術作品也將陸續完成，盼民眾來賞花、同時也觀賞藝術家的巧思。

(中時 )

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