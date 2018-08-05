丁守中：反核四不是神主牌 支持安全乾淨的能源

2018年08月05日 13:49 中時電子報 綜合報導

前行政院長張善政點名國民黨台北市長參選人丁守中回應「以核養綠」公投連署的香蕉挑戰。丁守中在臉書po文表達支持態度，願透過公投決定是否將「2025年非核家園」法條拿掉。丁守中也說，他的能源政策立場是支持乾淨、安全的能源。反核四對他來說不是神主牌，衹要有核能安全，他也願意支持。正如過去的核一、核二、核三，他也都支持。

丁守中收下張善政轉來挑戰後，後續將依規則交出二十張連署書，他也特地點名一向強調訴諸公投的蔡英文總統、行政院長賴清德、立法委員姚文智三人接招，要求表明是否支持將2025非核家園的條文拿掉一事交付公投。

丁守中是在臉書PO文作了以上表示。這也是丁守中繼日前表態堅決反對深澳燃煤電廠之後，再一次針對能源政策表達立場，同時與民進黨政府力挺深澳、反核能的政策針鋒相對。

這項以核養綠的香蕉挑戰是由核能流言終結者創辦人黃士修、京都大學醫學博士生廖彥朋發起，如同數年前冰桶挑戰般在網路竄紅，被點名的人要吃帶皮香蕉，或交出20張支持公投連署書，且點名三個人照做。丁守中説，聽說帶皮的水煮香蕉搭配醬油、大蒜食用，養生又美味，但他沒有要吃，而是選擇連署20張連署書，找好朋友們一同參與，讓台灣能源政策訴諸公投，由民眾共同決定。

丁守中也反問，不知道蔡英文、賴清德、姚文智三位敢不敢接招？不敢的話，就跟他來「領香蕉」，「香蕉帶香蕉皮一起吃吧」。

(中時電子報)