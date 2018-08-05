包租公口袋賺飽飽 不改造套房竟改槍

萬華分局偵查隊查獲宋姓男子改造手槍。〔警方提供〕

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宋某將改造工廠暗藏在自家出租套房內。〔警方提供〕

在桃園市中壢區中原大學附近擁有10餘間出租學生套房的宋姓包租公，靠著豐厚租金收入，整天無所事事，竟從事改槍作為娛樂，北市警萬華分局偵查隊日前查辦一起毒品案，意外得知宋某持有大量改造槍械，日前向桃園地院申請搜索票後前往宋某名下出租套房搜查，當場起獲改造手槍及工具、零件一批，已將槍枝送驗釐清刑責。

萬華分局偵查隊第2小隊是在日前查辦一起毒品案時，意外發現桃園市中壢區中原大學附近一間出租學生套房，疑似暗藏改造槍枝工廠，警方經蒐證齊備後，向桃園地方法院申請搜索票獲准，於8月3日前往中壢區中北路一處出租套房執行搜索，當場查獲宋姓屋主持有改造手槍2把，子彈13顆，以及改造工具、零件等證物。

警方經查得知，41歲的宋某，係中壢區中北路在地的「田僑仔」，自年輕就從父親那繼承大批房產，多數房產都拿來作學生出租套房，出租給中原大學學生，每月收取大量租金，光是宋某名下就有10餘間出租套房。但由於宋某生活太過安逸，懶惰不願花心思整理套房，導致其中只剩2間套房出租，其它10餘間套房都因內部髒亂設備不堪使用，乏人問津下空閑多時。

宋某生活寬裕，想找些刺激娛樂，從年輕就喜歡軍事槍械，先前都買了許多昂貴的一比一模擬槍把玩，宋某玩得不過癮，竟買來改槍工具，自行改造手槍玩樂，還自製子彈，沒想到竟引來警方查上門。

(中時 )

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