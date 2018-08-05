柯文哲抨擊敬老金 丁守中：刻意製造世代對立不道德

2018年08月05日 13:52 中時電子報 綜合報導

台北市長柯文哲昨天在台南批評各縣市加碼發重陽敬老金，「看了很不順眼」，並強調他上任三年半來，堅持不債留子孫。不過國民黨台北市長參選人丁守中反擊，柯文哲的說法，「真的很令人吐血」！他強調，為鞏固年輕族群的支持，刻意製造世代之間的對立，實在是一件很不道德的事情。同時世代之間存在的是關愛與感恩，而不是傷口與裂痕。這才是台灣最美的風景和資產。

丁守中今天在臉書PO文作了以上表示。他說，台灣社會人口愈來愈高齡化，台北市尤其嚴重。然而政府長照制度只是口號，資源、人力、醫療養護設施、關懷據點都嚴重不足，柯文哲身為市長，不思考檢討積極改善，竟還在煽動世代對立，「難道只是因為年長者都不是他的支持者嗎」？「請柯文哲市長高抬貴手吧」！

丁守中也強調，扁政府時期前財政部長許嘉棟不久前才撰文指出，世代不公或債留子孫論者主要依據係指勞保、健保與軍公教退撫等之潛藏負債，高達新台幣18.1兆元，平均每位初生兒甫出生即須承擔3百萬負債。但許嘉棟也指出，此數據是否正確仍有爭議，若據此論斷台灣世代分配不公，則屬嚴重偏頗與武斷。

丁守中說，許嘉棟引用主計總處最新國富統計報告，指出台灣在2016年底擁有非金融性資產淨額165.17兆元，以及金融性資產淨值35.68兆，合計國富淨額達200.86兆，平均每人擁有國富淨額為854萬元。另從家庭部門資產負債觀察，2016年底平均每人家庭資產淨值為507萬元。這些都是上一、兩代從二戰後破敗局面，努力勤奮打拚出來的，也都會留給下一代，哪有世代不公及債留子孫？

他強調，每一代都是在上一代呵護與疼惜下成長，也會面對當時困境與挑戰。過去台灣經歷過物資短缺年代，現在有好日子過，所以對上一代充滿感恩，同時努力奉養長輩，儘量讓長輩無慮無憂，更不須年老了還要為下一代操心奔波，才是台灣社會感恩盡孝的美德。

(中時電子報)