國台交赴美巡演第一站 《台灣翠青》優美詩篇奏響舊金山

國台交在加州舊金山聖荷西表演藝術中心舉行蕭泰然紀念音樂會。(國臺交提供)

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國立台灣交響樂團受北加州台灣會館邀請，美國時間8月4日下午在美國加州舊金山聖荷西表演藝術中心舉行蕭泰然紀念音樂會，當優美的旋律〈台灣翠青〉響起，現場超過兩千人樂迷無不動容。

1938年出生高雄的音樂家蕭泰然，生前創作無數，作品豐富多樣，涵蓋大型交響曲、協奏曲、合唱曲等，以及鋼琴、小提琴等器樂作品，更有許多廣為傳唱演奏的聖樂、詩歌作品。其一生奉獻臺灣音樂創作，獲獎無數，可說是臺灣最優雅動人的音樂詩篇。今年由旅美文化界人士發起籌辦蕭泰然紀念音樂會，邀請文化部所屬國台交赴美演出多首代表作品。

聖荷西表演藝術中心(San Jose Center for the Performing Arts)是聖荷西當地重要地標，音樂廳觀眾席約2600席，據當地主辦單位表示，本次音樂會反應相當踴躍，票房約九成五，今天湧入超過二千名觀眾，場面相當熱烈。音樂家也是台灣會館總幹事黃美星曾經擔任蕭泰然《1947序曲》首演，她說1995年時曾與蕭泰然計畫在舊金山首演《1947序曲》，23年後才夢想成真，內心非常激動。

擔任指揮的陳美安曾獲2005年丹麥Malko指揮大賽首獎，2011年起擔任美國芝加哥小交響樂團音樂總監。而鋼琴家陳毓襄對於能在美國演出蕭泰然老師親自送樂譜給她的鋼琴協奏曲感到相當榮幸與激動，她精湛的鋼琴技巧讓現場聽眾報以熱烈掌聲。女高音何佳陵在音樂會上演唱蕭老師作品《上美的花》及《嘸通嫌臺灣》，以及莫札特〈天主讚歌〉以紀念蕭老師，最後音樂會在〈台灣翠青〉的激昂氣氛中劃下句點。

(中時 )

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