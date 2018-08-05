馬英九政策哪裡不對？網6字解答

2018年08月05日 13:53 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

總統蔡英文上任兩年多，兩岸關係低迷，經濟不見起色，許多政策與民意相悖，反觀前總統馬英九卸任後人氣由黑翻紅，網上有人問卦「當年馬英九政策是有什麼不對？」，其中一名網友神解答「只有顏色不對」。

2008年國民黨執政推動兩岸和解，在馬英九8年任內，每年來台陸客人數皆攀升，一年甚至增加343萬人次；而至蔡英文2016年當選以來，觀光業慘淡低迷，去年觀光收入較上年減少900億元。

日前台中市2019年東亞青年運動會主辦權，遭到東亞奧林匹克委員會(EAOC)取消，引起社會關注。PTT有一名鄉民問及「馬英九的政策哪裡有什麼不對？」，並表示馬政府與對岸在國際間互相「演戲」，台灣沒有因此喪失主權，反觀民進黨「連戲都不會演」，硬要跟大陸槓上，結果失去大陸這塊商機，台灣國際能見度還越來越淒慘。

留言網友提出神解答，「只有顏色不對」，其他網友也紛紛表示「馬英九執政，人民賺錢，罵馬英九；小英執政，人民虧錢，小英罵人」、「現在談這個來不及了，一代嘴炮都已練成」、「原來嗆聲不會被打壓，邦交都去哪了」也有人反駁，認為馬英九上任之後就遇到全球金融海嘯，振興經濟結果只是中央政府買單而已。

(中時電子報)