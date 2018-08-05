與普丁超麻吉！好萊塢男星史蒂芬席格獲俄任命駐美特使

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美國總統川普與俄羅斯總統普丁上月中在芬蘭舉行峰會，但雙方關係尚無明顯改善。俄羅斯外交部4日又宣布，任命美國好萊塢動作明星史蒂芬席格（Steven Seagal）為特使，負責加強美俄在文化、藝術方面的交流，引發熱議。

俄羅斯外交部在Facebook上發布貼文指，已宣布任命史蒂芬席格擔任駐美特使，但他不會收取報酬。未來他的工作內容為「促進美俄在人道領域上的關係，包括文化、藝術、公共和青年交流方面的合作」。史蒂芬席格也對上述委任表示歡迎，還稱自己一直渴望協助改善俄美關係。

史蒂芬席格透過個人網站表示，過去超過10年來，他定期到訪俄羅斯，而他演出的動作片也受到俄羅斯民眾歡迎，包括《魔鬼戰將》（Under Siege）及《狙擊手：特種部隊》（Sniper: Special Ops）。

史蒂芬席格出生於美國密西根州，他的祖母則來自海參崴。他與普丁都相當熱愛武術，不時一起出席相關活動，他也曾讚揚俄國2014年併吞克里米亞的舉措，並於2016年11月訪問普丁。當時普丁還親自簽署總統令，讓史蒂芬席格正式拿到俄國護照。

兩人的好交情也引發不少爭議。烏克蘭政府就以「國家安全疑慮」為由，限制史蒂芬席格5年內不得入境。

(中時 )

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