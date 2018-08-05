新北》蔡英文不提深澳電廠　侯友宜：她要裝傻也沒辦法！

2018年08月05日 14:07 中時 張穎齊

國民黨新北市長參選人侯友宜今（5）日上午來到瑞芳九份進行「深澳行動政見會」，提出3點行動政見，他指出除了反對燃煤電廠，也會推動智慧節電。（張穎齊翻攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（5）日上午來到瑞芳九份進行「深澳行動政見會」。（張穎齊翻攝）

深澳電廠議題持續發燒！國民黨新北市長參選人侯友宜今（5）日上午來到瑞芳九份進行「深澳行動政見會」，針對蔡英文總統昨（4）日晚間到新北為民進黨新北市長參選人蘇貞昌站台，卻對是否興建深澳燃煤電廠隻字未提，侯友宜難掩失望地表示「蔡英文那趟是白來了，她要裝傻我們也沒辦法！」

「反對深澳蓋燃煤電廠，是我之後當選新北市長的第一個主要任務！」侯友宜表示，現在有超過5成以上的市民都反對蓋燃煤電廠，蔡英文分明就聽到了，卻裝成沒聽到，要求蔡說清楚、講明白，還說「真的叫她，她要裝傻，我們也沒辦法！」。

「蘇貞昌也應該要站出來反對燃煤電廠！」侯友宜直言，深澳燃煤電廠擴建案最重要的環評，是蘇貞昌當行政院長時候通過的，至於蘇現在談的「安全無汙染」，就像2006年通過的環評一樣，蘇的態度就是要續建燃煤電廠，但他仍要呼籲老縣長，為了北部國民健康，應站出來反對燃煤電廠。

對於近來的「以核養綠」議題，侯友宜重申，他過往主持新北市核安委員會都維持一貫態度，強調「沒有核安就沒有核電」，以及要使用核電，首要考量就是核廢料的安置問題。

至於蘇貞昌要求侯友宜對是否支持核四來作表態，侯對此回應，「老縣長很奇怪」，核四已經封存，燃料棒也已經送回美國，且當年反對核四的就是蘇貞昌，增建的預算也是在他擔任行政院長任內追加的，另外深澳電廠的興建迫在眉睫，請蘇不要模糊焦點。

侯友宜在現場發表3點行動政見，第一是用電必須建立在國民健康之上，不能以國民健康換取發電；第二是要將深澳燃煤電廠預算，轉而用在鼓勵產業升級轉型，發展智慧節能；第三是希望未來將透過政府帶頭，利用節能省下的電費，讓全市的節能產業能夠發展，創造雙贏。

(中時 )