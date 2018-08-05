高美濕地到逢甲夜市 小黃起跳1380元 網：直接告發

台中高美濕地被國際網站譽為一生必遊一次的景點，成為遊客爭相朝聖之所。（圖／台中市府提供）

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中時電子報
/綜合報導

搭計車程到景點，又有人被當肥羊宰！一群人至台中遊玩，準備到台中高美濕地朝聖，因為不諳當地行情，坐上計程車後竟然從1380元開始跳表，驚嚇問價後，司機改口台灣人一人300元，外國人一人400元。搭車民眾PO文問卦，這樣的價錢合理嗎？網友直言，碰到這樣喊價的司機，應該車子直接開進警局。

一名陳姓網友今在不公開社團「爆料公社」發文，述說一行人在台中召計車程被坑的經過。他說，在路邊搭了3次計程車都不是跳表，「都是被喊價只能照付」。其中最誇張的喊價，是從高美濕地到逢甲夜市這一段。

原po說，當時計程車少選擇有限，只能有車就坐。沒料到「一上車就從1380元開始跳表」，大家驚問司機，他也沒多作解釋，就將跳表關掉，後來再追問車資，運將才說，台灣一人300元、外國人一400元，他還撂話，「每一台計程車是這樣」。陳姓網友說，後來總共付了1500元。

對於司機如此喊價，原po問眾人意見，自己是不是被坑了？部分網友認為，高美到逢甲的車程，計程車車資落在1000元以內，他猜測同行人數應該超過4人。

另有些網友直言，「觀光不好就是被這些人坑了」、「直接報警，直接告，為台灣正義除害蟲」、「不跳表不要坐，分享成功嶺到高鐵700夠黑。」、「代表台中執政還做得不夠好」、「台灣人真會嘴 去警局也不會管 去跟法官講 搞笑」。

(中時電子報)

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