台中》精機園區2期標準廠房上梁 林佳龍：產業群聚提升國際競爭力

為持續輔導未登記工廠及中小型企業，台中市政府向中央爭取「前瞻基礎建設計畫」2億6000萬元補助經費，在精密園區興建立體式智慧綠建築標準廠房，5日舉辦上梁典禮，預計今年底完工，台中市長林佳龍表示，每坪價格大概落在16至20萬不等，對於撙節廠商投資廠辦成本非常具有誘因，而出租的部分取得使用執照後啟動，每坪租金約為400元，相較於附近市場行情，也是非常具有競爭性。
為輔導未登記工廠及中小型企業進駐標準廠房，台中市政府出資10億餘元在精密機械園區二期興建立體式智慧綠建築標準廠房，5日上梁，預計今年底完工，明年中完成驗收後啟用，可提供39個標準廠房單元，租售並行。
林佳龍表示，市府興建標準廠房希望促成中小型企業及未登記工廠進駐，帶動產業群聚效應，對於未來與國際接單也會更有競爭力。
上梁典禮由林佳龍主持，經濟部工業局長呂正華、市府經發局長呂曜志、市府工策會總幹事蔡世寅、立委張廖萬堅、市議員張耀中、何文海、劉士州、楊典忠，以及市議員朱暖英服務處代表、台中市各工業區廠協會代表皆出席參與典禮，現場熱鬧隆重。
台中市擁有大肚山60公里黃金縱谷，但是缺地問題造成產業無法進一步發展，現在透過市府與台開公司合作，提供精密機械科技園區二期土地興建標準廠房，讓中小型企業也能夠進駐精機園區，未來可提供39家中小型企業以及未登記工廠輔導之後進駐，租售並行。
「相信能產生更大的群聚效應，對於未來與國際接單也更有競爭力！」林佳龍說，現在已經開始招商，各界反應相當熱絡，他感謝經濟部工業局核定補助2億6000萬元前瞻計畫經費，讓這座標準廠房可以蓋得更好。
林佳龍也感謝地方民意代表在中央爭取前瞻基礎建設預算，協助解決「企業五缺」問題，中央地方在產業上的合作，讓台灣這2、3年來在出口或各項產值，均呈現成長趨勢。
台中市做為宜居城市，有大型投資挹注及良好工作機會最為重要，精機園區幾乎已成為台中市觀光景點，世界各國的政府官員，包括部會首長、國會議員、州長及縣市首長等，來到台中最優先安排參觀的地方就是精機園區，這是台中的品牌，也是智慧機械之都在台中最重要的形象。
經濟部工業局長呂正華、立委張廖萬堅均肯定台中市做為智慧機械之都，帶動全台灣製造業的升格與轉型的努力。
呂正華並指出，蔡英文總統日前在視察5+2創新產業推動情形時，也特別讚許台中是最落實政策的地方政府，期許中央地方持續攜手推動產業發展。
經發局表示，精機園區一期開發面積124.78公頃、園區二期為36.92公頃，目前兩園區完成工廠登記進駐廠商共148家。為促進產業發展，市府除致力改善既有都市計畫工業區公共設施，也積極推動平價產業園區開發，向中央爭取「前瞻基礎建設計畫」經費，獲經濟部工業局審定全數通過，這項標準廠房新建工程案也分配到2億6000萬元補助經費挹注。
精機園區標準廠房基地位於精密二期用地西南側，規劃39個單元數，規劃1到3樓出租、4到6樓出售，預售部分將在下月啟動，預售價格參考附近行情作為基礎，並配合扶植中小企業、未登記工廠及推動智慧機械產業等政策，每坪價格大概落在16至20萬元不等；而出租部分也會在取得使用執照後啟動，每坪租金約為400元。
經發局指出，該標準廠房已取得黃金級綠建築標章候選資格，在智慧建築方面也已取得合格級候選標章，預計可達到綜合佈線、資訊通信、系統整合、設施管理及安全防災的優質智慧化；而廠房內彈性的空間規劃，也適合多種產業進駐，例如金屬製品製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、電力設備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業其他運輸工具及其零件製造業等。
(中時 )