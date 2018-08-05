台中》精機園區2期標準廠房上梁 林佳龍：產業群聚提升國際競爭力

2018年08月05日 14:13 中時 盧金足

台中市政府出資10億餘元在精密機械園區二期興建立體式智慧綠建築標準廠房，5日上梁。（盧金足攝）

台中市精機園區二期標準廠房該標準廠房已取得黃金級綠建築標章候選資格，在智慧建築方面也已取得合格級候選標章。（模擬圖／台中市府提供）

台中市精機園區標準廠房基地位於精密二期用地西南側，共規畫39個單元數。（模擬圖／台中市府提供）

為持續輔導未登記工廠及中小型企業，台中市政府向中央爭取「前瞻基礎建設計畫」2億6000萬元補助經費，在精密園區興建立體式智慧綠建築標準廠房，5日舉辦上梁典禮，預計今年底完工，台中市長林佳龍表示，每坪價格大概落在16至20萬不等，對於撙節廠商投資廠辦成本非常具有誘因，而出租的部分取得使用執照後啟動，每坪租金約為400元，相較於附近市場行情，也是非常具有競爭性。

為輔導未登記工廠及中小型企業進駐標準廠房，台中市政府出資10億餘元在精密機械園區二期興建立體式智慧綠建築標準廠房，5日上梁，預計今年底完工，明年中完成驗收後啟用，可提供39個標準廠房單元，租售並行。

林佳龍表示，市府興建標準廠房希望促成中小型企業及未登記工廠進駐，帶動產業群聚效應，對於未來與國際接單也會更有競爭力。

上梁典禮由林佳龍主持，經濟部工業局長呂正華、市府經發局長呂曜志、市府工策會總幹事蔡世寅、立委張廖萬堅、市議員張耀中、何文海、劉士州、楊典忠，以及市議員朱暖英服務處代表、台中市各工業區廠協會代表皆出席參與典禮，現場熱鬧隆重。

台中市擁有大肚山60公里黃金縱谷，但是缺地問題造成產業無法進一步發展，現在透過市府與台開公司合作，提供精密機械科技園區二期土地興建標準廠房，讓中小型企業也能夠進駐精機園區，未來可提供39家中小型企業以及未登記工廠輔導之後進駐，租售並行。

「相信能產生更大的群聚效應，對於未來與國際接單也更有競爭力！」林佳龍說，現在已經開始招商，各界反應相當熱絡，他感謝經濟部工業局核定補助2億6000萬元前瞻計畫經費，讓這座標準廠房可以蓋得更好。

林佳龍也感謝地方民意代表在中央爭取前瞻基礎建設預算，協助解決「企業五缺」問題，中央地方在產業上的合作，讓台灣這2、3年來在出口或各項產值，均呈現成長趨勢。

台中市做為宜居城市，有大型投資挹注及良好工作機會最為重要，精機園區幾乎已成為台中市觀光景點，世界各國的政府官員，包括部會首長、國會議員、州長及縣市首長等，來到台中最優先安排參觀的地方就是精機園區，這是台中的品牌，也是智慧機械之都在台中最重要的形象。

經濟部工業局長呂正華、立委張廖萬堅均肯定台中市做為智慧機械之都，帶動全台灣製造業的升格與轉型的努力。

呂正華並指出，蔡英文總統日前在視察5+2創新產業推動情形時，也特別讚許台中是最落實政策的地方政府，期許中央地方持續攜手推動產業發展。

經發局表示，精機園區一期開發面積124.78公頃、園區二期為36.92公頃，目前兩園區完成工廠登記進駐廠商共148家。為促進產業發展，市府除致力改善既有都市計畫工業區公共設施，也積極推動平價產業園區開發，向中央爭取「前瞻基礎建設計畫」經費，獲經濟部工業局審定全數通過，這項標準廠房新建工程案也分配到2億6000萬元補助經費挹注。

精機園區標準廠房基地位於精密二期用地西南側，規劃39個單元數，規劃1到3樓出租、4到6樓出售，預售部分將在下月啟動，預售價格參考附近行情作為基礎，並配合扶植中小企業、未登記工廠及推動智慧機械產業等政策，每坪價格大概落在16至20萬元不等；而出租部分也會在取得使用執照後啟動，每坪租金約為400元。

經發局指出，該標準廠房已取得黃金級綠建築標章候選資格，在智慧建築方面也已取得合格級候選標章，預計可達到綜合佈線、資訊通信、系統整合、設施管理及安全防災的優質智慧化；而廠房內彈性的空間規劃，也適合多種產業進駐，例如金屬製品製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、電力設備製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業其他運輸工具及其零件製造業等。

(中時 )