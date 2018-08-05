油價趨緩 汽油持平 柴油降1毛

2018年08月05日 15:13 工商 彭暄貽

北半球逢原油需求旺季及中東地緣政治情勢影響，國際油價上揚，惟7月石油輸出國組織（OPEC）產量達今年高峰及上週美國商用原油庫存意外增加，抑制油價漲勢。中油、台塑化(6505)宣布國內各式汽油價格持平、不調整，柴油每公升降價0.1元。

調整後，中油零售參考價格為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.3元、超級柴油每公升26.8元。

此外，台塑化6日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.2元、98無鉛汽油每公升32.3元、超級柴油每公升26.5元。

中油表示，依浮動油價機制計算，本周95無鉛汽油應調零售價為30.4元，超過30元，依據經濟部5月11日公布之油價平穩機制，由台油吸收1/4調幅，汽、柴油每公升各吸收0.1元，各式無鉛汽油及超級柴油實調零售價與上週公告零售價相比，各式汽油價格不調整，柴油價格調降0.1元。

美國原油產量年內首見下滑，加上能源數據提供商Genscape的數據顯示7月底NYMEX原油期貨交割地點庫欣原油庫存減少3.6％影響，紐約商業交易所（NYMEX）9月原油期貨8月2日收盤上漲1.9％，每桶68.96美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也彈升1.06美元，成為每桶73.45美元。

穆迪投資者服務公司報告指出，全球五大石油公司（埃克森美孚、雪佛龍、荷蘭皇家殼牌、道達爾和英國石油）主要業務風險是石油和天然氣價格的波動，而這些公司在油價暴跌的最嚴重時期證明了自身的基本強度；如今，則將從油價回升中獲益。

英國石油公司（BP）世界能源統計年鑒顯示，中國仍是世界上最大的能源消費國，佔全球能源消費量的23.2％和全球能源消費增長的33.6％。中國是全球天然氣消費的最大驅動力，佔2017年全球天然氣消費增長的32.6％。中國也引領了全球可再生能源消費，佔全球增長的36.％。在可再生能源中，太陽能消費增長最快，達76％。

(工商 )