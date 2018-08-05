失智老婦北上尋子走失 眼尖警隔壁停車場尋回

文山一分復興所員警陳威廷巧尋走私蕭姓老婦。〔警方提供〕

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復興所員警陳威廷主動送蕭姓老婦與兒子會合。〔警方提供〕

家住新竹略有失智傾向的蕭姓老婦，日前搭客運巴士到新北市新店找兒子，卻因故走失，蕭婦兒子四處打電話找人，打到文山一分局復興所尋人？巧合的是，備差員警陳威剛剛騎機車回所時，曾見到派出所旁停車場有一位老婦，頗似走失老婦，陳員趕出尋找果然是蕭婦，員警隨後開車將老婦送到新店中央路與兒子會合。

74歲的蕭姓老婦，日前從新竹搭乘客運巴士要到新店兒子家，原本預計要在新店中央新村站牌下車，蕭姓老婦不知何故錯過下車點，坐到捷運大坪林站才急忙下車，蕭姓老婦不識路，一下車見不到兒子來接，著急地四處亂闖，竟走到離大坪林站有2公里遠的文山一分局復興派出所旁。

蕭婦兒子接不到母親，著急地四處尋人，打電話到周邊各派出所尋母，蕭婦兒子剛好打到復興所詢問，備差員陳威廷想起剛剛騎機車回所時，在派出所旁停車場發現有一個老婦，外貌年紀頗似蕭姓老婦，陳員趕緊跑到停車場，發現老婦還在，上前詢問老婦的姓名，果然就是蕭婦。

陳員將蕭姓老婦先帶回派出所休息，並和蕭婦兒子連絡確定無誤後，陳員開車將蕭婦載到新店中央路客運下車處，交由蕭婦兒子帶回，讓家屬對員警熱心協助感激萬分。

(中時 )

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