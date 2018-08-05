「猛鬼套房」僅售60萬 女房仲坦言：確實冤氣重

2018年08月05日 14:29 中時電子報 戴安瑋

一女房仲在臉書專頁「台中房地產討論區」po文表示，她手上有一間「猛鬼套房」。翻攝「台中房地產討論區」臉書

猛鬼套房你敢買嗎?一女房仲在臉書專頁「台中房地產討論區」po文表示，她手上有一間「猛鬼套房，9487 (就是8.7坪)，法拍價 60萬，要的私我」，引起網友熱議，有網友說，「有那個(飄)嗎？」也有網友說，「八字重再買，之前也有投資類似案件！之後我就車禍了！」。

不過，女房仲接受《中時電子報》記者電訪時表示，該間套房位於台中市成功路、竹圍市場哪邊，屋齡逾40年，其實不是凶宅，但樓下是菜市場，現每天都還有攤商宰殺牲畜，佛家說冤氣重，讓她產生此靈感。現每天約有3到5組客戶組團來賞屋，用60萬元購得後整理一下出租，月租金有6千多元，投資報酬率高。

該女房仲是專賣法拍屋，她7月24日在臉書專頁「台中房地產討論區」po出該文，引起網友熱議，截至目前已有14則分享，127則留言。該猛鬼套房位於台中市中區。許多網友詢問「究竟發生過什麼事？」、「有阿飄嗎?」女房仲回答「他（應是它）樓下是菜市場，佛家說冤氣重，您要不要再考慮看看」。

女房仲並還另po出一張陰森森的樓梯間照片， 給網友體驗一下臨場感，還說「很恐怖」再度強調「樓下是菜市場」。有網友問「這樣真有人敢住嗎？」另有網友說，「八字重再買，之前也有投資類似案件！之後我就車禍了！」。

(中時電子報)