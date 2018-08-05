台北》不畏貓奴圍剿 姚文智公布動漫Togi要「教訓酸民」

2018年08月05日 14:37 中時 郭建伸

Togi一世是來自美國家庭的嬌貴大小姐，對美食特別喜愛，被Yao爸家裡的小零食吸引，有著看到新鮮事物都先咬上去的習慣。（姚文智翻台北）

「Togi二世」性格則是黏人又倔強不肯承認的傲嬌千金，愛出門旅行，經過幾個寄宿家庭。（姚文智翻台北）

民進黨台北市長參選人姚文智日前在記者會秀出愛貓Togi，但因為抱貓姿勢及養貓經驗，反遭網民及貓奴圍剿。姚文智今天在臉書公布Togi的Q版動漫，並賦予性格特質，打算每週都來篇貓週記；其中姚現在所養的「Togi三世」性格最衝，表示一聽到有人欺侮姚，就會拿出可愛的貓咪衝鋒槍，「欺侮Yao爸鍵盤酸民就讓我來教訓他們啊！」

姚文智日前因「貓咪事件」惹得爭議不斷，過了幾週原以為落幕，但姚「明知山有貓，偏往貓山行」，打算每週用動漫貓來講故事；在漫畫中，姚文智則自稱「Yao爸」，並賦予3隻Togi不同的性格與故事。

第一週的「Yao爸的Togi週記 」則是先講述三隻Togi為何來到姚家，並賦予三隻貓不同的性格。Togi一世是來自美國家庭的嬌貴大小姐，對美食特別喜愛，被Yao爸家裡的小零食吸引，有著看到新鮮事物都先咬上去的習慣。

因為老婆懷孕而寄養給朋友的「Togi二世」，性格則是黏人又倔強不肯承認的傲嬌千金，愛出門旅行，經過幾個寄宿家庭；儘管愛往外跑，卻總是期待與Yao爸見面，著急時容易掉毛。

至於之前因為亮相而讓姚文智備受質疑的「Togi三世」，則是小時候四處流浪到處玩耍，自從被「Yao爸」收留後養尊處優，平常舉止像個心高氣傲的大小姐；只要一聽到有人欺侮Yao爸、說Yao爸的壞話，就會變回流浪貓時代衝動調皮的脾氣，「拿出可愛的貓咪衝鋒槍，站上第一線替Yao爸辯駁」。

(中時 )