台南》蔡英文台南授旗 遭台共及蔡育輝場外抗議

蔡英文（左）替黃偉哲拉抬，要鄉親全力支持黃偉哲。（李其樺攝）

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蔡英文總統5日上午來到台南，替民進黨台南市長參選人黃偉哲和37名市議員參選人授旗，呼籲全黨一定要團結。（李其樺攝）
國民黨市議員蔡育輝宣傳車到場抗議，指控台南市政府違法出借場地給民進黨造勢，違反行政中立原則。（李其樺攝）
全民拔菜總部在現場演出動劇抗議。（李其樺攝）
蔡英文台南授旗， 遭台共及蔡育輝場外抗議。(李其樺攝)
5日民進黨市黨部在新營體育場舉辦授旗造勢活動，多達5千名支持者到場，包括蔡英文、總統府祕書長陳菊、環保署長李應元等政要到場。蔡英文依序替黃偉哲和多名市議員參選人授旗。(李其樺攝)

蔡英文總統5日上午來到台南，替民進黨台南市長參選人黃偉哲和37名市議員參選人授旗，呼籲全黨一定要團結，放下初選恩怨，別給對手見縫插針的機會。同日台灣共產黨和國民黨市議員蔡育輝到場抗議，不過並未影響活動進行。

5日民進黨市黨部在新營體育場舉辦授旗造勢活動，多達5千名支持者到場，包括蔡英文、總統府祕書長陳菊、環保署長李應元等政要到場。蔡英文依序替黃偉哲和多名市議員參選人授旗。

蔡英文對支持者暢談民進黨這3年多來執政成績和年金改革，並盛讚黃偉哲學歷優異、立院問政成績突出，要鄉親支持黃偉哲。蔡話鋒一轉談到台南初選，要全黨為了台灣和台南，務必要團結，所有恩怨到此為止。

同日會場外則有數起零星抗議，包括台灣共產黨、全民拔菜總部，以及國民黨市議員蔡育輝宣傳車到場抗議，蔡育輝指控，台南市政府違法出借場地給民進黨造勢，違反行政中立原則，不過皆被警方隔離於400公尺外的意見表達區，場面平和，未影響活動和交通。

(中時 )

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