籃球》火爆浪子台中開輕食餐廳 周資華圓夢

看著周資華親自下廚模樣，實在很難跟他在場上的兇悍形象連結。(蔡孟霖提供)

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中時電子報
周資華投資的餐廳在台中正式開幕了。(蔡孟霖提供)

從高中時期就給人「火爆浪子」印象的周資華，5日投資的夏威夷料理「PokéPoké波奇輕食」餐廳，在台中金典酒店旁正式開幕，除了不少體壇友人到場聲援，包含林志傑、田壘、楊敬敏、劉錚、周儀翔、胡瓏貿等球星都特別錄製影片祝賀。

上季效力ABL寶島夢想家的周資華，在過去效力中國乙級聯賽(NBL)期間就在思考，到底自己不打球後要做什麼，直到兩年前到訪美國洛杉磯找「玉米」楊玉明，無意間愛上當地吃到的輕食料理「Poké」，才萌生回台自己開店念頭。

「Poké」在夏威夷當地語言是「切丁、切塊」意思，簡單來說就是生魚飯，經過不斷改良與創新，搭配沙拉與新鮮蔬果，更請加州知名廚師調配出保留特色又符合台灣人口味的8種醬汁。

周資華表示，現代人相當重視健康跟飲食，而他的店最大的特色就是主打新鮮健康又有營養，有別於一般的水煮餐，他的輕食店有更多元化的組合及配料，可以提供更多元的選擇，適合女性、上班族以及有在健身或重視飲食的朋友。

至於何時重回球場，周資華自己並不心急，畢竟餐廳才剛開張，他希望先等營運上軌道後，下季再回NBL，也不多想還能再打幾年，畢竟籃球還是他的最愛，打多久都甘之如飴，能夠兼顧球場與餐廳，對他而言是最甜蜜的負擔。

(中時電子報)

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