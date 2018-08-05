柯P 蔡英文終須一戰 黃創夏預言時機將在...

2018年08月05日 14:49 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨2018年輔選列車正式啟動，兼任民進黨主席的總統蔡英文今早授旗給台南市長參選人黃偉哲以及市議員參選人，現場湧進上千人。此外，台北市長柯文哲昨前往台南舉辦簽書會，號碼牌在開放1小時內索取一空。對此，資深媒體人黃創夏直言，柯文哲和蔡英文「終須一戰」，時間則在1124開票夜，1125起跑時。

蔡英文輔選列車今天早上來到台南。蔡英文致詞時細數執政兩年多來政績，感謝台南鄉親給黃偉哲、行政院長賴清德和她最大支持。小英表示，政府沒有辜負大家期望，這兩年替台灣打拚，不管多辛苦都承擔。

地點一樣在台南，柯文哲昨日到台南舉辦《光榮城市》簽書會，現場人氣爆棚。有粉絲3日晚間到書局前搶位，4日一早350人排隊等候進場，主辦單位發號碼牌，活動開始時仍達600人，擠爆書局。外界質疑柯為選2020總統鋪路，柯今早表示，當初跟書商簽約沒注意到後面要辦4場簽書會，書印了要宣傳就去，他還強調「自己從來沒有說過要選2020」。

然而，黃創夏稍早在臉書發文指出，蔡英文到台南為候選人授旗造勢，動員2000人。柯P到台南「簽書會」，會場擠爆，號碼牌搶光。黃說局勢發展更明朗，柯文哲和蔡英文「終須一戰」，而且「大約在冬季」，他說「1124開票夜，1125起跑時」。網友則回應表示「年底敗選，依例辭主席，權威受挑戰，不見得能得到黨內提名」、「柯文哲不會笨到跟蔡英文選，等小英兩任當完柯文哲水到渠成」。

(中時電子報)