台北》柯P辦婦女見面會 民眾力挺：會做事應當總統

2018年08月05日 14:55 中時 吳堂靖

台北市長柯文哲提前慶生，許下「希望大家快樂過每一天！」願望。（吳堂靖攝）

姊姊妹妹站起來！年底選戰逼近，台北市長柯文哲積極搶攻婦女選票，5日舉辦感恩見面會，吸引大批民眾手舉標牌力挺，有人寫上「會做事應該當總統」，更有來自新北民眾出席支持。由於明天就是柯的生日，現場也準備生日蛋糕，柯文哲則許下願望「希望大家快樂過每一天！」

柯文哲競選團隊5日以「KP Ladies」為號召，於內湖早午餐店舉辦感恩見面會，不受近日物化女性的言論影響，原定60位名額，吸引近80位婦女參加，設計師吳雅慈更贈送白色洋裝，象徵「白色的力量、政治界的清流！」希望由柯轉送給太太陳佩琪，柯文哲直呼「哇！陳佩琪看到會很開心！」

柯文哲到場細數捷運1280元月票、拆除忠孝橋引道、還債520億等政績，更說年底前預計可再還債20億，獲得台下熱烈回應，不少民眾手舉標牌力挺，更有人寫上「會做事應該當總統」，柯文哲笑說「別害我，以後再說！」

曾揚言「被開除黨籍也沒關係」的民進黨籍南港西新里長邱碧珠也出席力挺，她表示，十分支持南港東區門戶計畫 ，支持不分黨派，全力相挺會做事的市長。另外，先前柯文哲上綠色和平電台談論兩岸立場，因一句「歹勢啦！」引發喧然大波，該電台主持人陳雨鑫也悄悄現身支持。

柯文哲致詞表示，非常感謝4年來大家的支持，社會給婦女許多壓力，要解決婦女同胞的壓力，最簡單的方式就是提供更好的育兒和社會福利政策，對於婦女同胞是最實質的幫助，期盼建構尊重、互助、友善、和諧的台北市。

(中時 )