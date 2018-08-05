台北》姚文智又激怒貓奴 朱學恒：「姚姚姚，搖到奈何橋」？

2018年08月05日 15:11 中時電子報 邱文秀

Togi一世是來自美國家庭的嬌貴大小姐，對美食特別喜愛，被Yao爸家裡的小零食吸引，有著看到新鮮事物都先咬上去的習慣。（姚文智翻台北）

「Togi二世」性格則是黏人又倔強不肯承認的傲嬌千金，愛出門旅行，經過幾個寄宿家庭。（姚文智翻台北）

民進黨台北市長參選人姚文智日前記者會秀愛貓Togi，吸票不成反被砲轟，臉書粉絲頁沉寂多日後，再度發文竟貼出三張Togi動漫要教訓「鍵盤酸民」，網友驚嘆得罪貓奴後，姚文智又想得罪「宅宅」?朱學恒也驚嘆姚文智的危機處理真是足以寫入教科書，難道真的要實踐「姚姚姚，搖到奈何橋」?

台北市長參選人姚文智日前記者會抱愛貓Togi出席，結果從抱貓姿勢一路被砲轟到老婆懷孕送走貓，一舉得罪廣大貓奴，網路甚至出現「Togi不著蝕把米」的俚語。

姚文智臉書多日不發文，今日卻一口氣貼出三張Togi動漫要教訓「鍵盤酸民」，網友驚嘆得罪貓奴後，姚文智又想得罪「宅宅」?在PTT八卦版也被噓爆。

宅神朱學恒也在臉書評論「姚文的危機處理真是足以寫入教科書!真假貓奴議題本來都已經平息，我都相信姚文不是真壞人ㄌ，只是Togi不著蝕把米而已。結果幕僚們決定動漫化正面決戰酸民？！你們到底有多恨姚文跟多恨這個黨？」

朱學恒說，不是什麼東西動漫化都有好結果的啊，你兩代的Togi都養死了，現在還漫畫擬人化出來再消費他們？！你是要選台北市長還是要選通靈王？還是你真的要實踐「姚姚姚，搖到奈何橋」這句話?

網友留言「他是為了確保能第四名，才不用退出政壇，這是個正確選舉策略~~」、「他把被他送走的貓畫的那麼可愛，但還是被他送走啊，第一隻還被毒死欸，擬人化之後感覺更可憐了」、「一秒惹怒所有貓奴跟二次元宅」、「 為了不想當第二名，所以積極拉低得票率？」、「姚文的小編都是其他陣營派出來的臥底。」、「目前的策略應該是掉到第四名就不用退出政壇了吧！」、「他這是正確選舉策略阿 否則太高的話就會變第三名 要永久退出政壇的啊」。

(中時電子報)