離譜！消防員不滿業務變更 竟暴走3度破壞公務車

新北市消防局第五救災救護大隊隆恩分隊。(翻攝google map)

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消防局針對黃姓消防員破壞公務車輛，僅發出短短新聞稿說明。（陳俊雄翻攝）

新北市消防局第五救災救護大隊隆恩分隊黃姓消防隊疑因家庭及個人情緒管控等因素，5月間三度將消防車輛上的警報器配線剪斷，導致車輛無法正常出勤，第三次在大白天搞破壞時被主管調閱監視錄影畫面逮個正著，事後消防局考量黃員狀況給予一支申誡處分。

據指出，黃男因業務變更，加上深夜執勤時被督勤長官發現缺失，居然因心聲不滿而在短短1個月內三度破壞分隊的出勤車輛來報復。

據了解，黃員在5月某日凌晨4時許先對救護車下手，剪斷救護車上的警報燈具線路，線後由於影響到救護工作，被迫改由鄰近的三峽、鶯歌分隊支援；過不久黃員又破壞分隊器材車的蜂鳴系統線路，讓緊急情況下必須開啟蜂鳴器警示的器材車也必須維修無法出勤。

由於隆恩分隊都是將車輛停在分隊的空地及開放的車棚，人來人往，加上入夜後一片昏暗難以辨識由誰所為，黃男為了佯裝並非是他搞破壞，還假意通知主管車輛故障報停，直到第三次他在白天持利剪破壞雲梯車，被主管發現可疑並調閱分隊監視器畫面，才發現黃員就是連續破壞勤務車輛的元凶。

第五大隊表示，黃姓隊員因家庭事務與個人問題，一時情緒失去理智，將消防車上警報器配線剪斷行為，事後，立即向分隊幹部坦承與負責相關配線維修費，並恢復正常使用狀態。

新北市消防局獲報後也立即召開考績會，考量黃員事後良心立即發現、心中懊悔與相關動機原因，予以黃員相關行政懲處。另對黃員相關適度的輔導與關懷。

(中時 )

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