圖輯》流水線培訓飛行員！12架殲教-10同時裝備

12架殲教-10高級教練機同時裝備海軍航空大學，在列裝儀式上一字排開，畫面壯觀。(圖/中國海軍網)

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中時電子報

12架殲教-10高級教練機同時裝備海軍航空大學，在列裝儀式上一字排開，畫面壯觀。(圖/中國海軍網)

日前，12架殲教-10高級教練機同時裝備海軍航空大學，中國海軍還罕見高調的舉行列裝儀式，這是3代教練機首度正式裝備軍隊。根據《中國海軍網》報導，這標誌著中國海軍完成了初、中、高級教練機的完整培訓體系。未來將使飛行員的培訓之路更加有效率，是一個重要的里程碑！

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中國國產高級教練機殲教-10獵鷹戰機，近日剛剛完成正式裝備海軍航空大學的隆重儀式，這也是中國海軍首次裝備這種新一代的高教機。並且還一次接裝12架之多，在列裝儀式上一字排開，非常壯觀。

殲教-10戰機雖然是比較晚才加入航空母艦艦載機飛行員的培訓體系之中，但是卻可能成為未來的艦載教練機，因為它的性能更好，能夠低速飛行。因此，殲教-10首度裝備海軍航空大學，將讓它成為未來流水線式的培養飛行員重要的一環。

(中時電子報)

12架殲教-10高級教練機同時裝備海軍航空大學，在列裝儀式上一字排開，畫面壯觀。(圖/中國海軍網)
12架殲教-10高級教練機同時裝備海軍航空大學，在列裝儀式上一字排開，畫面壯觀。(圖/中國海軍網)
12架殲教-10高級教練機同時裝備海軍航空大學，在列裝儀式上一字排開，畫面壯觀。(圖/中國海軍網)
12架殲教-10高級教練機同時裝備海軍航空大學，在列裝儀式上一字排開，畫面壯觀。(圖/中國海軍網)
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