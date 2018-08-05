盧凱彤墜樓前發訊給「他」 妻子失聯友憂崩潰

盧凱彤今墜樓身亡，老婆余靜萍暫時失聯。（圖／中時資料照片；取自余靜萍微博）

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中時電子報
余靜萍最近忙擔任曾國祥新片攝影師。（圖／取自lajah IG）
男星小肥透露今早還收到盧凱彤傳訊息。（圖／取自Terence Siufay臉書）

歌手盧凱彤今(5日)傳出上午於香港跑馬地成和道69號墜樓身亡，享年32歲，男星王宗堯稍早痛喊：「希望是報錯」，另一名歌手小肥（徐智勇）則留言：「她今早還回我whatsapp」，可見十分震驚。而盧凱彤的台灣攝影師妻子余靜萍事發後徹底失聯，親友透露兩人十分依賴彼此，擔心余靜萍崩潰。

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盧凱彤去年在金曲獎公開認戀老婆余靜萍，之後她透露2008年拍MV時和余靜萍一見鍾情，兩人用E-mail談戀愛，她收藏了兩人來往的6、700封定情E-mail，盧凱彤曾提出分手，但最後才發現妻子對她的重要，直說余靜萍比心理醫生強100倍，能控制她的抑鬱症，「如果她24小時跟著我，我就不用吃藥啦」。

而盧凱彤死訊傳開後，好友蔡卓妍、何雁詩等人發文：「Rest in Peace」，藍奕邦說：「我被這消息徹底心碎了」，劉浩龍表示：「好難接受這是事實」，方力申寫下：「多關懷身邊的朋友，多分享自己的喜怒哀樂，多關注情緒病，它是多麼的可怕」，薛凱琪遺憾說：「只想讓你知道我會想念你，會永遠為你禱告」。

據《on.cc東網》報導，男星小肥透露：「今天早上8點盧凱彤還有whatsapp我，約明晚喝東西」，怎知卻看見噩耗，使他在臉書寫下：「我復原能力再快，也接受不了接二連三的打擊，我真的受不了」，而香港《蘋果日報》指出，余靜萍目前正在重慶擔任曾國祥新片《少年的你》攝影師，劇組現正安排她回香港處理盧凱彤後事，友人透露盧凱彤平時和老婆感情很好，大家都很擔心余靜萍是否會手足無措潰堤，令人擔憂。

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(中時電子報)

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