雲縣107學年度起每9班增1名教師 穩定超額狀況

雲林縣少子化衝擊擴及國中教師人數超額，縣府決定調高國中每班教師員額0.2人，以穩定校園人事，圖為今年國中生參加教育會考，人數比去年少301人。（周麗蘭攝）

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雲林縣今年國中老師超額多達21人，六月已底介聘到他校，未料教育部7月才公告修正國中教師員額編制，可由每班2名提高每班2.2名教師，縣府教育處決定107學年立即實施，先前因超額介聘至他校的老師，若想回原校任教，下學年可優先回任。

受少子化影響，雲林縣國中學生數、班級數銳減，教育處進行教師員額管控多年，107學年度仍有21位國中教師超額，必須介聘至他校，這也是歷年國中超額教師最多的一年。

縣府統計，2018年雲林縣國中畢業生6071人，2019年預估再減至5558人、2020年5233人，教師超額趨勢嚴峻。

教育部7月6日發布「國小與國中班級編制及教職員員額編制準則」，每9班可增加1名教師人力（簡稱九增），只是此一公告來得太遲，使許多縣市騎虎難下。

教育處表示，國中教師採分科介聘，107學年度教師介聘作業難度甚於往年，雖已完成介聘，但縣府基於照顧學生受教權，仍決定本學年採行最新編制，由原每班2名教師員額提高至2.2名。

雲林縣自7年級開始逐年實施「2.2」國中教師員額編制，今年七年級普通班157班，每班提高教師員額0.2人，將增加31人教師。

至於已因超額被介聘至他校的21名教師，教育處表示，為保障老師權益，他們可保留積分，下學年度倘若原校有缺、老師亦有意願返回原校，可優先回任。

(中時 )

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