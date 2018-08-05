防堵新莊瓊林里登革熱 居家積水容器下周起開罰

2018年08月05日 15:56 中時 譚宇哲

市府清潔人員今天分別前往新莊瓊林里、興漢里進行登革熱防治工作。（譚宇哲攝）

市府清潔人員今天分別前往新莊瓊林里、興漢里進行登革熱防治工作。（譚宇哲攝）

新北市新莊區瓊林里3日晚間再爆出第6例本土型登革熱，為防止疫情持續擴大，新北市衛生局長林奇宏今天與新莊區長李政勳帶領跨局處團隊約150人，於新莊瓊林里、興漢里執行登革熱防治工作，並預告下周起民眾若未配合清除家中積水容器，經查核發現者最高可依《傳染病防治法》開罰1萬5000元。

林奇宏表示，新北市從7月10日傳出第1例登革熱，到本月3日已有6例確診，預期有可能持續增加，1到5例期間已做了多次噴消與孳生源清除工作，仍持續有第6例產生，範圍在原本匡列的1到5例範圍200公尺以外的地方，研判是以北部地區白線斑蚊傳播。

林奇宏說，北部居民對家戶孳生源清除不太熟悉，所以周末2天動員衛生、環保、區公所150人逐步到1557戶家裡進行孳生源查察，入屋率達73.6％，而第6例周遭200公尺也已畫定清除範圍，總共437戶，孳生源清除及噴消已達73％以上，呼籲民眾要知道登革熱不再是南部的傳染性疾病。

而傳統市場、空房屋、空地都是登革熱病媒孳生的高危點，家戶的孳生源主要就是積水容器、盆栽底盤及瓶罐等，都會讓蚊蟲產卵孵化，呼籲民眾加強戶外清理外，也要重視家裡孳生源清除。

林奇宏強調，今晚起將於新莊區瓊林里張貼公告，民眾應依政府公告配合清除孳生源，下周起如經查核發現積水容器者，將依《傳染病防治法》開罰3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

(中時 )