北市驚傳女嬰受虐命危 涉案夫婦到案接受調查中

2018年08月05日 16:03 中時 謝明俊 、 吳堂靖

北市文山一分局轄區，5日驚傳一起疑似虐嬰案，一對夫妻4日晚間將4個月大的女兒緊急送往興隆路四段一家診所急診，診所發現女嬰頭部重傷請家屬轉送萬芳醫院急救，院方懷疑是家暴虐童所致，通報社會局及台北地檢署，檢方指示警方接手查辦，目前孫姓妻與丈夫已由文山一分局偵查隊通知到案接受調查中。

據悉，女嬰父親初步向警方供稱是日前多次抱女嬰時，不慎撞傷女嬰頭部，4日晚間又再度撞傷頭部後，發現女嬰狀況不對，才緊急送到診所診治，警方不排除是家暴施虐所致，正深入調查中。

4個月大的女嬰被送至萬芳醫院急救，由於女嬰身上、頭部有多處明顯外傷，性命垂危，院方懷疑有遭到虐待跡象，緊急通知社工、社會局介入調查，女嬰送醫後命危，目前台北地檢署已介入偵辦，警方也通知家屬到案說明，詳細事發情況仍待釐清。

家住北市文山區木新路的孫姓女子與丈夫，4日晚間緊急將四個月大的女兒送到興隆路四段一家診所急診，診所發現女嬰頭部傷勢嚴重，要夫婦緊急轉送萬芳醫院，萬芳醫院5日中午接手後發現女嬰傷勢危急，有生命危險，除了安排女嬰住進加護病房外，並通報台北市政府社會局，以及台北地檢署。

北檢值日檢察官獲報，立即指示轄區警方接手處理，檢方原本以為文山二分局轄區，因而直接指示興隆所接辦，但興隆所發現女嬰籍設文山一分局木新所轄區，因而將案件移由文山一分局接辦，目前文山一分局偵查隊已通知涉案夫婦到案接受調查中。

(中時 )