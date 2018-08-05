北市驚傳女嬰受虐命危 涉案夫婦到案接受調查中

(本報系資料照片)

友善列印
中時

北市文山一分局轄區，5日驚傳一起疑似虐嬰案，一對夫妻4日晚間將4個月大的女兒緊急送往興隆路四段一家診所急診，診所發現女嬰頭部重傷請家屬轉送萬芳醫院急救，院方懷疑是家暴虐童所致，通報社會局及台北地檢署，檢方指示警方接手查辦，目前孫姓妻與丈夫已由文山一分局偵查隊通知到案接受調查中。

據悉，女嬰父親初步向警方供稱是日前多次抱女嬰時，不慎撞傷女嬰頭部，4日晚間又再度撞傷頭部後，發現女嬰狀況不對，才緊急送到診所診治，警方不排除是家暴施虐所致，正深入調查中。

4個月大的女嬰被送至萬芳醫院急救，由於女嬰身上、頭部有多處明顯外傷，性命垂危，院方懷疑有遭到虐待跡象，緊急通知社工、社會局介入調查，女嬰送醫後命危，目前台北地檢署已介入偵辦，警方也通知家屬到案說明，詳細事發情況仍待釐清。

家住北市文山區木新路的孫姓女子與丈夫，4日晚間緊急將四個月大的女兒送到興隆路四段一家診所急診，診所發現女嬰頭部傷勢嚴重，要夫婦緊急轉送萬芳醫院，萬芳醫院5日中午接手後發現女嬰傷勢危急，有生命危險，除了安排女嬰住進加護病房外，並通報台北市政府社會局，以及台北地檢署。

北檢值日檢察官獲報，立即指示轄區警方接手處理，檢方原本以為文山二分局轄區，因而直接指示興隆所接辦，但興隆所發現女嬰籍設文山一分局木新所轄區，因而將案件移由文山一分局接辦，目前文山一分局偵查隊已通知涉案夫婦到案接受調查中。

(中時 )

離譜！消防員不滿業務變更 竟暴… 英國名校碩士遭夫辱「破X」 抓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。