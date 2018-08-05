交大高材生遭撞殞命 上百車友「沉默騎行」重回139線悼念

2018年08月05日 15:58 中時 謝瓊雲

車友們接近事故地點時改成徒步方式走到現場，並一一放上潔白花束，藉此盼讓倪男靈魂安息、也呼籲大眾重視自行車族的路權與安全。(謝瓊雲攝)

家住彰化的交大電機系21歲倪姓高材生，上月29日與父親上山騎車，卻在芬園鄉大彰化139線路邊等父親會合時，慘遭撞擊殞命。上百名單車車友5日上午發起「沉默騎行」活動，重回事故現場放上潔白花束悼念，盼倪男靈魂安息，同時呼籲大眾正視自行車族的路權。

為了紀念倪男21歲年輕早逝的生命，車友們一早在彰化市武德殿集合，靜靜往八卦山山路出發，16公里的路程，自行車一輛接一輛，安靜有序騎上大彰路，每個車友身上口袋都插著一小束潔白花束，快到車禍事發點時改為步行，在男大生倒臥的路面上，一一獻上小白菊、野薑花、百合或桔梗。

活動由車友們透過網路發起、大家自發性參加，現場聚集上百人；「沈默的騎行」起源於2003年美國達拉斯，為紀念因車禍傷亡的自行車用路人，希望大家正視自行車族在道路上的存在及路權。

「公路飛行員」車隊隊長於雲清說，八卦山139線風景優美，深受許多自行車友喜愛、來此騎乘，但每到假日沿線常有許多超跑和重機，享受壓車、過彎的速度感，卻未顧慮到其他用路人的安全，呼籲更多車友們彼此尊重、遵守交通規則，才能營造更安全的駕駛、騎乘環境。

(中時 )