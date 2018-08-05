交大高材生遭撞殞命 上百車友「沉默騎行」重回139線悼念

21歲交大電機系倪姓男大生，在139線慘遭轎車撞擊身亡，上百車友為生前愛騎單車的他，發起沉默騎行活動，悼念年輕早逝的生命。(謝瓊雲攝)

友善列印
中時
車友們接近事故地點時改成徒步方式走到現場，並一一放上潔白花束，藉此盼讓倪男靈魂安息、也呼籲大眾重視自行車族的路權與安全。(謝瓊雲攝)

家住彰化的交大電機系21歲倪姓高材生，上月29日與父親上山騎車，卻在芬園鄉大彰化139線路邊等父親會合時，慘遭撞擊殞命。上百名單車車友5日上午發起「沉默騎行」活動，重回事故現場放上潔白花束悼念，盼倪男靈魂安息，同時呼籲大眾正視自行車族的路權。

為了紀念倪男21歲年輕早逝的生命，車友們一早在彰化市武德殿集合，靜靜往八卦山山路出發，16公里的路程，自行車一輛接一輛，安靜有序騎上大彰路，每個車友身上口袋都插著一小束潔白花束，快到車禍事發點時改為步行，在男大生倒臥的路面上，一一獻上小白菊、野薑花、百合或桔梗。

活動由車友們透過網路發起、大家自發性參加，現場聚集上百人；「沈默的騎行」起源於2003年美國達拉斯，為紀念因車禍傷亡的自行車用路人，希望大家正視自行車族在道路上的存在及路權。

「公路飛行員」車隊隊長於雲清說，八卦山139線風景優美，深受許多自行車友喜愛、來此騎乘，但每到假日沿線常有許多超跑和重機，享受壓車、過彎的速度感，卻未顧慮到其他用路人的安全，呼籲更多車友們彼此尊重、遵守交通規則，才能營造更安全的駕駛、騎乘環境。

(中時 )

防堵新莊瓊林里登革熱 居家積水… 為賑災盡份心力！特別款「獺祭 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。