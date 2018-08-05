中市上半年空品優於全國平均 力拚空品改善有感

2018年08月05日 15:58 中時 盧金足

台中市環保局空氣品質監測網顯示5日全市16個空品測站，大都顯示為綠色「良好」等級。（盧金足翻攝）

台中市府以環保署統計各縣市上半年PM2.5平均濃度比較，台中市為20.9微克，名列第11名，相較去年名次進步2名。（圖／台中市府提供）

台中市府環保局指出，台中市5日空氣品質較北部良好，環保署在台中市建置的5個空氣品質測站皆亮起代表良好綠燈，環保署統計各縣市上半年PM2.5平均濃度，台中市為20.9微克，名列第11名，相較去年同期22.3微克，改善1.4微克，名次進步2名。

台中市府依據環保署空氣品質監測結果顯示，台中市今天空氣品質良好，5個環保署空氣品質監測站都亮起代表空品良好的綠燈，此外，依環保署公布上半年自動測站數據，台中市在一般空氣品質測站PM2.5濃度為每立方米20.9微克，優於全國一般空品測站上半年的平均21.3微克，相較去年同期22.3微克改善1.4微克，在各縣市名次中，從去年的13名，提升為11名。

環保局指出，紫爆天數市府沿用較嚴格的舊制標準認定，只要當日的小時監測值超過每立方米71微克就算紫爆日，由2014年87天、2015年69天、2016年50天，降至2017年24天，2018年上半年紫爆天數更僅有10天，創下近8年來新低，顯示空汙防制已現成效。

環保局比較，2017年台中市PM2.5年均濃度已降至每立方米20.2微克，更優於全國平均20.5微克，且根據台中氣象站統計，2018年1至6月降雨天數41天，較2017年上半年49天、105年80天、及2015年48天少，在缺乏雨水淨化空氣的條件下，台中空品仍獲大幅改善。

(中時 )