NBA》可憐！美媒預估老鷹新球季26勝

老鷹隊崔楊(左)在夏季聯盟持球進攻。(美聯社資料照)

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中時電子報

「60勝老鷹」2015年東區決賽遭騎士橫掃之後就一蹶不振，上季更是以24勝58敗墊底全聯盟。季外買來籃網控衛林書豪，取代主力控衛薛洛德(Dennis Schroder, 賣給雷霆)，ESPN預估老鷹新球季只能取得26勝，也就是繼續在東區墊底。

新教頭皮爾斯(Lloyd Pierce)一上任就得在廢墟中重建，來自奧克拉荷馬大學的控衛崔楊(Trae Young)是後場可以期待的新秀，他打完大一就進入NBA，場均27.4分、8.7助攻、3.9籃板，能投能傳，在第5順位被獨行俠挑走，然後老鷹用探花東契奇(luka Doncic)去把他換來。

送出東契奇是比較冒險的舉動，東契奇被看好是未來的頂級球星，而崔楊的實力還沒有保證。《SBNation》認為老鷹總管似乎有意以崔楊為中心打造一支「勇士隊2.0」，這聽起來像作夢，畢竟「浪花兄弟」可能每20年才出一次。

崔楊生涯首季有機會打先發，如果打不好，後面還有老經驗的林書豪隨時可以頂上，ESPN認為若用林書豪先發大概可以少輸幾場。 新加盟的老飛人卡特(Vince Carter)每場能打個15分鐘，還勝過從雷霆過來的菜鳥漢米爾頓(Daniel Hamilton)。

除了有緣無分的甜瓜安森尼(花費2550萬美元買斷釋出)，老鷹季外的調整看來也就這樣了，若想擺脫爐主的命運，就得在明年2月之前想辦法以交易補強。

(中時電子報)

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