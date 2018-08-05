從影最大尺度！劉詩詩濕身黏彭于晏

劉詩詩、彭于晏濕身談情。（中天）

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彭于晏深情守候劉詩詩。（中天）
彭于晏深情守候劉詩詩。（中天）

中天綜合台8月6日（一）起每週一至週五晚間8時，將播出由兩大男神彭于晏、胡歌攜手劉詩詩領銜主演的古裝經典好戲《風中奇緣》。此劇堪稱劉詩詩從影以來尺度最大的演出，與彭于晏不只經常在床榻上談情說愛，還有露天裸上身共浴戲碼，吻戲更是數不清。飾演霸氣大將軍的彭于晏更屢屢一把將劉詩詩「公主抱」，隨時隨地怕心愛之人走不動，甜死人不償命的CP組合，讓戲迷看得大呼過癮。

劉詩詩與彭于晏在劇中愛得火熱，還生下一名兒子，現實生活中的「若曦與四爺」愛的結晶遲遲沒影，讓粉絲等得好心急。近來大陸網友瘋狂轉發劉詩詩已經懷孕的訊息，夫妻倆卻始終沒有正面回應。但消息似乎也非空穴來風，上個月劉詩詩的工作團隊在微博發布最新近況，寫明「7月暫無工作，小姐姐去放個暑假，祝大家假期開心」，此訊息引來粉絲一片哀嚎，甚至還懷疑劉詩詩是不是因嚮往家庭生活、打算退出演藝圈了？不過半個月前兩人才被直擊現身南台灣墾丁風景區，豪氣的吳奇隆招待全家人入住包棟民宿，這已經是「野生吳奇隆、劉詩詩」第二度被捕捉到現身墾丁。

劉詩詩已經近20個月沒有公布接下新劇，工作量少到不能再少，日前傳出要和大陸演員黃軒再度合作新戲，沒多久也宣告破局。比起同期一線女一楊冪、唐嫣等人新作一部接一部，劉詩詩愈來愈少露面，也難怪懷孕傳言不斷。粉絲們想再看到劉詩詩的新作，可能就得等等了。想再次重溫劉詩詩的古裝絕美扮相，可鎖定8月6（一）起每週一到週五晚間8時中天綜合台《風中奇緣》。

(中時 )

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