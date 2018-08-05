罕見手指滑板運動進駐 帶動龍山文創B2人氣

2018年08月05日 16:25 中時 陳燕珩

去年全國大賽冠軍吳芷瑄現為國二生，已接觸手指滑板3年，時常和朋友一起到滑板店練習。（陳燕珩攝）

《X-Finger》全國大賽今年移到龍山文創B2舉辦，吸引數十名玩家參與。(陳燕珩攝)

「手指滑板」在台灣是罕見的極限運動，資深玩家林冠余自創品牌KARAT，默默在台推廣10年，今年品牌進駐龍山文創B2，提供玩家免費練習，也吸引國外玩家慕名而來。今年《X-Finger》極限指尖全國大賽更首度在此舉辦，5日下午賽事登場，數十名玩家透過指尖技巧翻玩滑板招式，讓觀眾嘖嘖稱奇。

手指滑板只有長9.7公分、寬3.3公分，除了用食指、中指取代一般滑板的雙腳，招式原理幾乎與腳上滑板相通，這項極限運動在歐美、日本和新加坡等國家相當盛行，在台灣卻很少見。

林冠余從小在英國念書，在國外開始接觸手指滑板，是全球難得有20多年資歷的專業玩家。回台後他辭掉高薪工作，7年前自創台灣品牌KARAT，投身手指滑板推廣，目標就是在台灣舉辦世界級的手指滑板大賽。

KARAT今年進駐龍山文創B2，打造全球第一間實體概念店，現場設有多座手指滑板公園開放民眾體驗，也提供免費教學、販售手指滑板，成為玩家重要交流空間；林冠余說，這項運動很冷門，希望設置實體店可國外玩家前來交流，讓這裡愈來愈有人氣。

今年《X-Finger》全國大賽邁入第5屆，首度移師龍山B2舉辦，吸引眾多參賽者報名，年齡層約在11歲到24歲，不少玩家個頭小小，指尖功夫卻一流，頻頻「放大絕」，180度、360度翻板搭配各種招式，讓觀眾看得目不轉睛。

去年全國大賽冠軍吳芷瑄是國二生，為現場少見的女玩家，她笑說，最早因為在網路看到影片覺得有趣，至今已接觸3年，常透過課餘時間練習，平時也會介紹同學玩，大家都覺得很新奇，休假會一起去滑板店切磋，這次參賽希望可以順利連霸。

(中時 )