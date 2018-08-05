英國名校碩士遭夫辱「破X」 抓狂求償1元勝訴

2018年08月05日 16:13 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

中部地區一名英國名校碩士畢業的高姓女子，指控丈夫對她及孩子不聞不問，還疑似與其他女子搞曖昧，丈夫甚至傳訊辱罵「破X」、「腦X」、高女忍無可忍，請求精神慰撫金1元勝訴。

據判決書，高姓女子在知名科技公司擔任軟體工程師，2013年與丈夫結婚，婚後在大陸外商公司擔任主管，夫妻2人雖聚少離多，但努力地維持婚姻，沒想到2015年高夫回到台灣後，整天抱著手機不放，甚至刻意避開家人到樓上、陽台講電話，對子女不聞不問，讓高女懷疑丈夫與別的女人曖昧。

2015年3月高女懷上二寶，興奮地打電話給在上海的丈夫報喜，不料高夫反應冷淡，要求高女拿掉小孩，2個月後高夫回到台灣陪同妻子動完墮胎手術後，就匆匆返回大陸，留下高女以淚洗面。同年9月，高女為挽回婚姻赴往大陸，和丈夫討論「希望全家人能住一起」，但高夫冷漠回她「妳這張嘴臉就是讓我很討厭…」，將高女趕回台灣。

高女怒控，丈夫時常傳訊辱罵她「討客兄、姘頭、跟男褓姆搞一腿、破X、腦X」…等語，造成她自律神經失調、睡眠障礙，憤而提告。對於妻子指控疑似出軌、對子女不聞問等，高夫一概否認，法官發現高女收到離婚訴狀後，就醫次數反而更為頻繁，認為高女長期遭受身心煎熬，判她勝訴。

(中時電子報)