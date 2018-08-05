英國名校碩士遭夫辱「破X」 抓狂求償1元勝訴

英國名校碩士遭夫辱「破X」 ，抓狂求償1元勝訴。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

中部地區一名英國名校碩士畢業的高姓女子，指控丈夫對她及孩子不聞不問，還疑似與其他女子搞曖昧，丈夫甚至傳訊辱罵「破X」、「腦X」、高女忍無可忍，請求精神慰撫金1元勝訴。

據判決書，高姓女子在知名科技公司擔任軟體工程師，2013年與丈夫結婚，婚後在大陸外商公司擔任主管，夫妻2人雖聚少離多，但努力地維持婚姻，沒想到2015年高夫回到台灣後，整天抱著手機不放，甚至刻意避開家人到樓上、陽台講電話，對子女不聞不問，讓高女懷疑丈夫與別的女人曖昧。

2015年3月高女懷上二寶，興奮地打電話給在上海的丈夫報喜，不料高夫反應冷淡，要求高女拿掉小孩，2個月後高夫回到台灣陪同妻子動完墮胎手術後，就匆匆返回大陸，留下高女以淚洗面。同年9月，高女為挽回婚姻赴往大陸，和丈夫討論「希望全家人能住一起」，但高夫冷漠回她「妳這張嘴臉就是讓我很討厭…」，將高女趕回台灣。

高女怒控，丈夫時常傳訊辱罵她「討客兄、姘頭、跟男褓姆搞一腿、破X、腦X」…等語，造成她自律神經失調、睡眠障礙，憤而提告。對於妻子指控疑似出軌、對子女不聞問等，高夫一概否認，法官發現高女收到離婚訴狀後，就醫次數反而更為頻繁，認為高女長期遭受身心煎熬，判她勝訴。

(中時電子報)

北市驚傳女嬰受虐命危 涉案夫婦… 進行一半有點痛 男煞不住挨告

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。