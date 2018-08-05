竹市兒藝節遊具保留 整修後重現水資源公園

新竹市議員林盈徹（中）爭取保留兒童藝術節時的遊具，經市府評估、整修其中3組，日前已開放使用。（莊旻靜攝）

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水資源公園位於香山，鄰近濕地、交通便利，新竹市議員林盈徹（中）促成活用，保留兒童藝術節的遊具，成為親子放鬆好去處。（莊旻靜攝）

新竹市「2018兒童藝術節－風的運動場」今年4月在香山區水資源公園舉辦，原創遊具受到親子歡迎，為了將水資源公園打造成香山首座大型親子公園，經市議員林盈徹爭取，市府留下3大遊具並加以改造，延長使用期限、確保安全，日前已完工，多一個「溜小孩」的好去處。

林盈徹長期關心活化水資源公園的議題，並促成2018兒童藝術節至水資源公園舉辦，林盈徹表示，過去水資源公園缺乏規畫及行銷，僅是在地人知道的「祕密景點」，也有不少人爸媽向他反映，今年4月的兒藝節太好玩，希望能留下當時活動使用的遊具。

經過林盈徹爭取，市長林智堅責成相關局處評估，在兒藝節使用的7大遊具中保留3組，分別為「迎風追逐」、「林間推拉車」與「搖擺大花」，城市行銷處長顏章聖表示，3組遊具均加強基礎結構，或是上漆，延長耐用年限，在「搖擺大花」部分也重新規畫，將地板改為特色地坪，民眾可玩跳格子遊戲，四周通道也改為人工草皮滑道，增加遊樂空間。

改造後的「迎風追逐」、「林間推拉車」與「搖擺大花」日前已開放使用，顏章聖也呼籲，幼童在使用遊具時，須由家長陪同在側，確保孩子的安全，才能玩得盡興又放心。

林盈徹說，水資源公園可飽覽香山濕地美景，如今有融合在地特色的遊具，以及大草坪，可以讓小孩「fun電」，且水資源公園緊鄰西濱公路，腹地廣大，還有停車場、涼亭、公廁等，希望能讓孩子的笑聲迴盪在香山。

(中時 )

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