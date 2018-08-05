謝言信謝林玉鶯文教基金會捐贈火場救災裝備器材

前立委鄭汝芬(左起)、彰化縣議長謝典霖，代表 財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會捐贈火場救災裝備器材給彰化縣消防局，由副縣長林明裕和局長李永福代表受贈。(謝瓊雲翻攝)

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財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會，捐贈面罩與肺力閥132組、電子式擴音器190組、救命器132組等火場救災裝備器材予彰化縣消防局。(謝瓊雲翻攝)
消防員演出消防救災短劇，凸顯安全救災裝備的重要性。(謝瓊雲翻攝)
面罩與肺力閥、電子式擴音器和救命器等火場救災安全裝備。(謝瓊雲翻攝)

財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會，5日在彰化縣消防局第四大隊埤頭分隊，捐贈面罩與肺力閥132組、電子式擴音器190組、救命器132組等火場救災裝備器材予彰化縣消防局，由副縣長林明裕代表受贈，場面隆重溫馨。

林明裕表示，前立委謝言信曾任兩屆彰化縣議員、兩屆省議員與一屆立法委員；謝言信謝林玉鶯文教基金會近年在地方上舉辦許多公益活動，也捐贈許多物資給弱勢團體。2000年先以省下的喪葬費捐給北斗消防分隊一輛救護車，年底又捐贈消防局6輛高機動性救災用消防警備車，前年、去年陸續捐了3輛配備自動心肺復甦機的頂級高頂救護車，給埤頭、二林和埔心消防分隊；今年再獲贈這批裝備，感謝基金會對消防救災勤務的大力支持。

彰化縣議長謝典霖表示，祖父謝言信過去關心地方弱勢團體、爭取地方建設都不遺餘力；相信這批全新的救災裝備，能有效維護縣民及義消安全，他也將遵從祖父遺訓，繼續回饋社會。

前立委鄭汝芬指出，在基金會、議長的支援，及消防局長李永福建議下，將添購的火場救災裝備將移撥給義消兄弟使用，相信警義消同仁在出勤時的人身安全更有提昇，也使縣民的生命財產更有保障。

李永福表示，感謝議長對消防工作的肯定與支持，並拋磚引玉捐贈火場救災裝備將移撥給義消兄弟使用，消防局定會提供縣民完善的到達救災效能，同時秉持為民服務的精神，讓縣民的生命財產獲得更大的保障。

(中時 )

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