謝言信謝林玉鶯文教基金會捐贈火場救災裝備器材

2018年08月05日 16:38 中時 謝瓊雲

財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會，捐贈面罩與肺力閥132組、電子式擴音器190組、救命器132組等火場救災裝備器材予彰化縣消防局。(謝瓊雲翻攝)

消防員演出消防救災短劇，凸顯安全救災裝備的重要性。(謝瓊雲翻攝)

面罩與肺力閥、電子式擴音器和救命器等火場救災安全裝備。(謝瓊雲翻攝)

財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會，5日在彰化縣消防局第四大隊埤頭分隊，捐贈面罩與肺力閥132組、電子式擴音器190組、救命器132組等火場救災裝備器材予彰化縣消防局，由副縣長林明裕代表受贈，場面隆重溫馨。

林明裕表示，前立委謝言信曾任兩屆彰化縣議員、兩屆省議員與一屆立法委員；謝言信謝林玉鶯文教基金會近年在地方上舉辦許多公益活動，也捐贈許多物資給弱勢團體。2000年先以省下的喪葬費捐給北斗消防分隊一輛救護車，年底又捐贈消防局6輛高機動性救災用消防警備車，前年、去年陸續捐了3輛配備自動心肺復甦機的頂級高頂救護車，給埤頭、二林和埔心消防分隊；今年再獲贈這批裝備，感謝基金會對消防救災勤務的大力支持。

彰化縣議長謝典霖表示，祖父謝言信過去關心地方弱勢團體、爭取地方建設都不遺餘力；相信這批全新的救災裝備，能有效維護縣民及義消安全，他也將遵從祖父遺訓，繼續回饋社會。

前立委鄭汝芬指出，在基金會、議長的支援，及消防局長李永福建議下，將添購的火場救災裝備將移撥給義消兄弟使用，相信警義消同仁在出勤時的人身安全更有提昇，也使縣民的生命財產更有保障。

李永福表示，感謝議長對消防工作的肯定與支持，並拋磚引玉捐贈火場救災裝備將移撥給義消兄弟使用，消防局定會提供縣民完善的到達救災效能，同時秉持為民服務的精神，讓縣民的生命財產獲得更大的保障。

(中時 )