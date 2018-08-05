新北》下令新北要選贏 洪孟楷：蔡英文真的自以為武則天？

蔡英文總統身兼民進黨主席4日下午前往新北市，替民進黨新北市長參選人蘇貞昌、市議員參選人授旗。（葉書宏攝）

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中時電子報
蔡英文總統身兼民進黨主席4日下午前往新北市，替民進黨新北市長參選人蘇貞昌、市議員參選人授旗。（葉書宏攝）

總統兼民進黨主席蔡英文昨天到新北市為市長參選人蘇貞昌站台，以黨主席身分向全黨下達命令「我們一定要用盡全力，贏回新北」。國民黨發言人洪孟楷批評，不少新北市民在問，什麼時候選舉不用拜託、不用催票，要靠命令，蔡總統真以爲自己是女皇武則天？

洪孟楷在臉書問，選贏新北靠命令？蔡英文真的自以爲女皇武則天了嗎！他說，昨日蔡英文到新北為蘇貞昌造勢，卻對其以「下達命令」方式要求選贏新北；新北好幾個鄉親不約而同反應，並且問孟楷「蔡英文真的自以為是女皇武則天了嗎？選舉不用拜託、不用催票，要靠命令！憑什麼新北人要投這張票？」他說，蔡總統，這是人民的心聲、您聽到了嗎？

洪孟楷表示，本週是父親節前一週，各地都在辦理相關慶祝活動，這兩天在地方參加大小加起來十多場活動，而很多新北的鄉親卻對蔡英文昨天為蘇貞昌輔選說「命令」非常感冒，認為新北市沒欠民進黨，憑什麼要命令，認為蔡英文高高在上，離民眾已經非常遙遠。

再者，洪孟楷問，還記得蔡英文當選後下的第一道命令嗎？就是所謂「謙卑謙卑再謙卑」，但兩年多的施政卻是鴨霸傲慢又無禮，這樣的命令就是空殼的政治語言、人民會被騙一次，但保證不會上當第二次！

選前一百天僅管蔡英文馬不停蹄的各縣市造勢，但到底是對年底民進黨加分還是扣分尚不得而知，洪孟楷說，如果蔡英文仍然高高在上，別說鄉親們看不過去，恐怕連死忠支持者也會大失所望！

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷臉書

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