奧黛麗赫本展申請遭北市府回絕？北市文化局：對方沒來繳費

2018年08月05日 16:44 中時 陳燕珩

國際巨星奧黛莉赫本逝世逾20年頭，為了讓全世界影迷目睹偶像風采，近年她的兒子肖恩跟盧卡致力舉辦國際巡迴展演活動，今年更選中台北為巡迴演出最終站，原預定在松菸文創園區展出，但傳出遭北市文化局拒絕，議員許淑華痛批，市府簡直成了文化殺手；對此，北市文化局澄清，已盡力協助並讓出檔期，但申請單位遲未繳費，最後也是對方自行取消。

許淑華指出，奧黛麗赫本展原預定今年暑假在松菸文創園區展出，並委託台灣行銷團隊接洽，但公司向文化局詢問松菸檔期時，第一時間遭拒絕，後續再努力配合文化局爭取檔期，卻再度碰壁，一再遭拒讓美國授權方奧黛莉赫本兒童基金會，決議取消台北場活動。

她進一步說，近年松菸文創展覽區參展人次逐年下降，從2014年到2017年減少超過100萬人次，但主管的市府卻沒有危機意識，好不容易被美國奧黛莉赫本基金會選中展出，可望提升松菸展區活絡及國際能見度。文化局卻因檔期已滿回絕，後續雖在她爭取下獲得9月展出機會，但因可使用展期太短、不符成本，美國主辦方最後還是決定取消。

許淑華說，奧黛莉赫本展從2009年開始，在英國倫敦、義大利羅馬、德國柏 林、西班牙格拉那達和韓國首爾等地展出，吸引超過150萬人數參觀。原預計7到8月接續在台北展出，將吸引12.6萬人次，最終卻黯然收場。

她痛批，文化局對國際藝文活動敏感度太低、欠缺國際觀，再度失去讓台北提升國際能見度的機會。

對此，文化局副局長李麗珠表示，文化局對奧黛麗赫本展非常重視，起初對方未依照檔期申請時間來申請，但局內還是盡全力協助，犧牲自己展覽的30天檔期給對方，但奧展人員表示不夠，後續局裡又協調其他展覽退讓，滿足該展需求的43天檔期。

她強調，文化局6月15日就以電子郵件告知對方，請他們來繳費並確認檔期，但該展人員遲遲沒有來繳費，局裡也發文催促，後續仍未繳費，並稱要取消。對於相關流程議員可能有所誤會，會再進行說明。

(中時 )