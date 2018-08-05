友善育兒政策 近3成3爸爸從未申請

2018年08月05日 16:45 中時 游昇俯

少子化已成國安問題，但政府、社會提供育兒資源仍不足。父親節將至，兒童福利聯盟基金會針對爸爸承擔育兒工作、友善育兒企業進行調查。調查發現，政府推動友善育兒政策，卻有近3成3的爸爸從未申請過；在政府政令規定之外，則有近半數（47.5%）企業沒有額外提供育兒福利，顯見育兒環境仍不夠友善。

調查顯示，爸爸們對扛起育兒任務，平均只給自己打73.8分，有1成8自認勉強及格，另有1成則給自己不及格的分數。

面對經濟不景氣，工作環境高工時、低工資，有7成5的爸爸感受到育兒經濟負擔沉重；即使想多陪伴孩子，有超過3成的爸爸晚上七點以後才下班，還有近1成九點以後才下班；因此，有高達9成3的爸爸曾因工作犧牲和孩子一起活動的機會，9成1無法分擔家務或照顧孩子，有8成8則是讓工作耗盡精力，無法為孩子再做什麼。

政府推動友善育兒政策，仍有32.5%的爸爸從未申請過政府規定的職場育兒措施與服務，其中請陪產假使用比例最高，但也未達6成（59.5%）。未申請育兒相關福利措施，有31.2%是礙於經濟壓力，21.6%是因公司未依政府規定提供，另有近1成是因為擔心影響升遷、考績（10.9%）、留職停薪無法回復原職（10.3%）、雇主壓力或同事歧視（8.7%）等因素，不敢申請。

參考企業加碼提供育兒福利，爸爸們自評公司的友善育兒分數，前三名為軍公教（6.8分）、資訊科技業（5.9分）、商業（5.7分），建築業（3.5分）則殿尾。

參與記者會、正在請育嬰假的部落客「隱藏角色」提到，請育嬰假前也曾擔心影響自己的工作，幸而公司相當友善，但有很多家庭不敢請假育嬰，希望政府能提供更多公共托育，讓沒有選擇的家庭更多協助。

另一位全職爸爸代表「兔寶爸」則說，過去他是社工，太太從事媒體業，兩人皆是主管，能7、8點回到家都算早；因有感於陪伴孩子成長的重要性，不想自己孩子未來也需要其他社工「輔導」，經過夫妻充分溝通，決定由他在家帶小孩。

兔寶爸說，雖然法令有許多友善育兒政策，但常常看得到、吃不到，政府可以透過勞檢等手段，促使企業更積極提供；他也提到，身為六年級生，帶小孩除了要面對外界質疑是否工作不順、吃軟飯等異樣眼光，自己帶女兒「兔寶」，在外要換尿布卻常常只有女廁才有換尿布台，可見社會對育兒仍不夠友善。

(中時 )