關聖帝君1859周年誕辰 南投縣各界舉行莊嚴隆重釋奠大典

2018年08月05日 17:11 中時 楊樹煌

▲南投縣各界紀念武聖關公誕辰釋奠大典，佾舞生手持盾、斧，整齊表演六佾舞。（楊樹煌攝）

▲肅穆莊嚴的釋奠大典後由正獻官林縣長和監禮官縣議員簡峻庭等進行化帛。（楊樹煌攝）

南投縣各界為紀念關聖帝君誕辰，今5日清晨在草屯惠德宮舉行「武聖關公1859周年誕辰釋奠大典」，由南投縣長林明溱擔任正獻官、縣後備指揮部指揮官陳緯宗、縣警察局長陳木樹擔任分獻官，依古禮進行三獻禮，炎峰國小學生並以六佾舞獻供賀壽，儀式莊嚴、肅穆。

南投縣各界紀念武聖關公誕辰釋奠典禮，今天由南投縣長林明溱擔任正獻官，縣議員簡峻庭擔任監禮官、縣議員簡景賢、林永鴻、草屯鎮長洪國浩及縣府各局處首長和鎮民代表等擔任陪祭官。

釋奠典禮依古禮進行，在鼓樂齊鳴聲中，執事者按節奏就位，並由林明溱帶領禮生進行迎神禮；在18項鑾駕排隊祝禱迎神儀式後，陸續進行初獻禮、初分獻禮、讀祝禮、亞獻禮、初亞獻禮、終獻禮等祭拜儀式。

六佾舞由炎峰國小學生擔任，佾舞生一手持盾、一手執斧，伴隨著「萬壽無疆」奏樂，整齊表演六佾舞，恭祝關聖帝君誕辰。

隆重莊嚴的釋奠大典儀式結束後，各項表演陸續登場，縣長並和所有參與者及貴賓進行大合照，並邀請鄰近觀禮學校師生同行祈安植福儀式，且分贈吉祥物祝福。

隨後林縣長也前往南投市天寶宮參加關聖帝君聖誕文化季系活動，獻上馨香素果祝壽，並致贈「弘文揚道」賀匾，受到廟方及信眾熱烈歡迎。

林縣長表示，適逢關聖帝君聖誕，南投縣各界除在惠德宮舉行釋奠典禮，天寶宮也有賀壽儀式，祈求縣政推動順利，國泰民安；南投市長宋懷琳、縣議員張維華也都到場共襄盛舉。

(中時 )