藍比綠會拚經濟？ 小英反諷「數學好不好」

2018年08月05日 17:09 中時 柯宗緯

民進黨主席蔡英文今（5）日下午南下高雄，替黨籍市長參選人陳其邁及38位市議員候選人授旗輔選，她砲火猛烈對準國民黨只會批評經濟不好，但大家看數字就知道，在她執政後，無論是經濟成長率、失業率17年來最低等表現，都比國民黨好，所以如果現在還有人說國民黨會拚經濟，就該反問「你的數學好不好？」

蔡英文全力替陳其邁背書，誇他是國會第一戰將，更擁有「全球視野，在地思考」優勢。蔡還說，高雄是在民進黨執政後，陸續由市長謝長廷、陳菊建設下，才改變進步到現狀。

蔡英文細數民進黨執政下的高雄，完成亞洲新灣區轉型、駁二特區、衛武營藝術中心、鐵路地下化等，很多人說「高雄是民進黨的鐵票區，但這不是鐵票」，而是高雄人支持民進黨的建設做得好，大家對執政有信心、相挺到底的結果，她也希望能夠在前人建設下，讓陳其邁接棒當市長。

不過，蔡英文話鋒一轉，提到過去國民黨政府懶惰，不解決歷史陳痾，更稱會拚經濟，但事實上，在她執政以前經濟成長率為0.8％，而現在連續4季超過3％，甚至贏韓國，不是位居四小龍之末；在失業率方面，也去年3.76％創下17年來最低，今年上半年更來到3.69％。

蔡英文感嘆，民進黨「惦惦（默默）做事情，實在又努力做」，真實數據擺在眼前，民進黨執政下，經濟好、失業率低、景氣真的好起來了，現在如果還有人說「國民黨會拼經濟」，那麼她會反問對方「你的數學好不好？」嘲諷意味濃厚。

蔡英文也為陳其邁「開支票」，力挺陳提出的設置橋頭科技園區等產業經濟八策，強調唯有陳其邁有資格當經濟市長，也讓陳菊放心將這一棒交他，希望大家對陳其邁有信心。

陳菊則坦言，時隔3個月回到高雄，壓力頗大，「如果這次選舉不能選得漂亮，代表在12年執政，一生付出沒有獲得市民朋友認同」，籲請大家將疼惜陳菊的心，化為選票全力為陳其邁衝高票數，送上市長寶座。

(中時 )