從國小到大學 陸代寫暑假作業正夯

2018年08月05日 17:38 旺報 李鋅銅

「聯繫客服、告知作業類型、確定價格、郵寄作業、支付金額、開始代寫、完工郵寄。」這是大陸一家代寫作業網站公布的操作流程，並稱「專業代寫小學、初中、高中各科作業，正確率80%以上。」在新浪微博、百度貼吧等多家平台上，都可找到這種代寫暑假業務的廣告，依類型不同，收費標準也不同。如果想「插隊」，則需另外加價。

正值暑假，大陸中小學生的假期作業代寫業務已成為超級熱門生意，這些原本屬於孩子們的課業，搖身一變竟成了可以網購快遞的商品，更成了寫手的「搖錢樹」。就以其中一家「代寫業者」為例，如果要請對方代寫一篇「我上初三了」不少於500字的作文，定價50元（人民幣，下同），約合新台幣222元，需先付25元定金，寫好後再付尾款。代寫者表示，代寫作業可以「量大從優」。「寫3篇每篇45元，5篇每篇40元。」除小學作文，本科畢業論文也可代寫。

一位業內人士表示，早在2009年，「代寫作業」的帖子就在「暑假作業吧」裡出現，也有學生發帖「跪求暑假作業答案」。如今，隨著代寫業務市場擴大，收費標準也水漲船高，完成一本作業冊的平均價格從起初十幾元漲到了上百元。有些網站自主招聘「寫手」，「代寫經濟」已形成完整的產業鏈。

「反正閒著也是閒著」，一些大學或高中畢業生也利用暑假在社交平台上發布自己「開副業」的消息。「上海作業吧」樓主「c小蘋果醬」就說，快開學的時間因時間緊迫，價格會升高，希望「要寫的快來，勿錯失便宜機會。」

上海師範大學教授岳龍認為，學生作業代寫服務的產業化及持續火爆，折射出學生課業負擔的繁重，也透露出浮躁、超前的學習風氣。上海市教育督導研究中心研究員楊帆則直言，這種情況為不法寫手和商販提供了商機。

一名受訪初中語文教師坦言，一些假期作業如《暑假生活》等練習冊多是流於形式。「留作業，孩子不願意做；如果不留，家長又會擔憂，家長需要靠老師留的作業來約束孩子，只有看到孩子寫作業，家長才放心。」這位老師表示，其實許多暑假作業老師根本不會看，因為開學以後都會講新學期的內容，不會有時間講評假期作業。

(旺報 )