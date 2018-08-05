盧凱彤墜樓亡 魏如萱痛哭 Hebe悼：妳的笑容從此不老

2018年08月05日 17:17 中時電子報 施品瑜

Hebe以盧凱彤歌曲《如果還有時間》歌詞悼念對方。（圖／翻攝自Hebe臉書）

蔡健雅心碎PO文。（圖／翻攝自蔡健雅臉書）

鄭秀文哀悼盧凱彤離世。（圖／翻攝自鄭秀文IG）

魏如萱(左)和盧凱彤感情好，聽聞好友離世難過痛哭。（圖／中時資料照）

香港創作歌手盧凱彤（Ellen）今（5日）驚傳墜樓身亡，主因仍在調查中，震驚娛樂圈，不少藝人好友都發文悼念，尤其好姐妹魏如萱一聽聞噩耗就痛哭，蔡健雅、田馥甄（Hebe）也PO文表達不捨，讓粉絲看了不禁跟著鼻酸。

田馥甄今PO出一段文字：「雲朵蒼白的炫耀，妳的笑容從此不老」，正是盧凱彤歌曲《如果還有時間》的歌詞，以此悼念對方，引來不少粉絲直呼可惜，感嘆人生無常，要珍惜當下每一個日常。

歌后蔡健雅稍早也於臉書崩潰寫下：「Nooooo! 怎麼會這樣！同一天，咱們創作女歌手，一位找到幸福 一位卻....」，隨文附上兩個哭臉，之後再度PO文：「我們今天失去了一位音樂才女」，並Tag盧凱彤的帳號，就像對好友喊話：「May angels be with you.（願天使與妳同在）」。

而和盧凱彤情同姐妹的魏如萱（娃娃），一得知噩耗便崩潰痛哭，經紀人向《蘋果日報》透露，娃娃非常難過，需要一段時間冷靜，暫時不方便回應。港星鄭秀文曾和盧凱彤一起創作歌曲《衝過去》，該曲是鼓勵情緒病患跨越難關，她也在社群網站貼出全黑照，寫下：「懷念你」表達哀悼。

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(中時電子報)