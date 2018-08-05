海上絲路正發燒 上海博物館赴斯里蘭卡考古

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旺報

上海博物館考古隊3日啟程赴斯里蘭卡，與當地研究機構開展聯合考古工作，對斯里蘭卡北方港口城市賈夫納（Jaffna）的古代遺址進行發掘。上海博物館館長楊志剛表示，上海博物館過去對青龍鎮遺址的發掘，證明瞭上海與「海上絲綢之路」密切關聯，希望此次考古能有更多進展，並和上海青龍鎮考古相互呼應，此次是上海博物館考古工作走出去的第一步。

上海博物館考古隊此次將和斯里蘭卡中央文化基金及當地大學展開四十天的考古工作，雙方將選擇位於北方的港口城市賈夫納（Jaffna)的古代遺址進行發掘。

上海博物館考古研究部主任、也是本次領隊的陳傑表示，2010年以來，上海博物館考古部對上海青龍鎮遺址的發掘，實證了青龍鎮是「海上陶瓷之路」的始發地之一，也是海上絲綢之路重要的港口，於是相關研究也成了上海博物館考古研究的重要內容。由於斯里蘭卡也十分看重上海博物館的考古力量，於是促成此次考古合作。

上海博物館在2017年7月和2018年3月兩次赴斯里蘭卡，對當地一些重要遺址進行前期調查與資料收集，最終選定從斯里蘭卡北方港口城市賈夫納（Jaffna)的古代遺址著手進行發掘。

「我們通過調研發現， 斯里蘭卡沿海港口眾多，比較著名的早期港口有曼泰（Mantai）、賈夫納（Jaffna）、特亭可馬利（Trincomalee）、加勒（Galle）等，並發現了大量與中國相關的瓷器。」陳傑表示，調查也發現位於北方地區的港口年代相對更早，可追溯到唐宋時期，所以就選擇北方地區的港口進行考古調查和發掘，這些地區對瞭解早期的海上絲綢之路貿易可能更有直接幫助。

上博與斯里蘭卡研究機構將建立長期的合作關係，此次「海絲史跡」項目計畫持續3到5年，考古內容包括遺址出土的中國文物、古代的港口、沉船等。陳傑說，研究古代中國與斯里蘭卡的文化交流，是海上絲綢之路研究的一個重要課題。這些史跡也是研究海上絲綢之路不同國家之間經濟、文化、宗教流動的重要資料。

(旺報 )

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