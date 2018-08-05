台中》盧秀燕「屠」龍 藍營3美女立委送「沙威隆」

2018年08月05日 17:18 中時 張妍溱

(18:19更新內文) 國民黨台中市長參選人盧秀燕南區競選聯絡處5日成立，競選團隊主任委員江啟臣、總幹事顏寬恒到場送上菜頭、包子等吉祥物，國民黨3名美女立委馬文君、許淑華與王育敏力挺站台致贈「沙威隆」諧音「殺萎龍」；市府回應，多提出具體政策不要在對手名字上取諧音「喊打喊殺」。

「市長換人！2018藍天再現！」盧秀燕支持者加油打氣、凍蒜聲不絕於耳，3名藍營美女立委手上各拿著「沙威隆」沐浴品，上台致贈給盧秀燕，有沐浴乳及洗手乳，盧秀燕總部指出，「沙威隆」諧音「殺萎龍」；沐浴乳潔身意指潔身自愛；洗手乳是洗淨操控媒體黑手保持客觀。

盧秀燕表示，各區競選聯絡處將陸續成立，提早準備就可邁向勝利。至於會不會擔心南區是對手林佳龍的大票倉，盧秀燕回應，根據多項民調結果，她在南區都是贏的有自信。新聞局長卓冠廷表示，市長林佳龍也有民調，各區民調數字均顯示穩定領先，至於盧的民調，市府會做為施政參考，現階段仍以市政為優先。

盧秀燕指出，競選團隊主任委員江啟臣與總幹事顏寬恒關心這場選戰，國民黨要贏絕不可掉以輕心，每一步穩紮穩打，每一區都要非常努力認真，因南區籌備較順利，所有挺她的南區好朋友很積極搶先出發，其他區域也會陸續上線，各聯絡處已如火如荼進行。

(中時 )