MLB》田中將大：能讓紅襪球迷沉默是件很爽的事

2018年08月05日 17:33 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

洋基目前4連敗，且與紅襪的系列戰更是3敗0勝的絕對劣勢，明天洋基將推出田中將大先發登板尋求勝利，田中將大期待地說：「如果能讓紅襪主場的球迷沉默，一定會很爽。」

田中將大前2次先發分別面對光芒與金鶯，對上光芒他完投9局沒有失分、對上金鶯6局投球也讓對手無法拿分，目前正處於連15局無失分的高檔狀態。

不過談及自己前2次的先發表現，田中將大透露：「對上光芒的比賽，我感覺很好，一切都在我的掌控之中。但是在第2場比賽(對金鶯)，我一開賽時投得很掙扎，我必須在比賽中不斷調整，讓打者無法預測我的投球。」

在面對金鶯的比賽中，田中將大還透過觀看影帶來尋找問題所在，「我不常這麼做，我大概知道那些地方出了問題，但我必須看看我的球路動向，才能確認出錯的地方，對這些地方也要更加謹慎。」田中將大說。

洋基目前整處於4連敗、且連3天敗給紅襪的低迷狀態，急需田中將大為球隊貢獻一己之力。洋基現在在美聯排名第2，但落後首位的紅襪8.5場勝差，另外，田中將大明天若能拿下勝投，就能達成連續5季都拿到雙位數勝場的里程碑。

明天田中將大將面對比光芒、金鶯更難纏的對手，但他仍非常期待，「身處在芬威球場時，你真的會覺得離家非常遠，但如果能讓這個球場的球迷鴉雀無聲，那感覺一定會很棒」他說。

(中時電子報)